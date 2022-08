American Airlines ordina 20 aerei supersonici Concorde

American Airlines (AA) ha dichiarato in una dichiarazione di aver pagato un deposito e di avere un’opzione per l’acquisto di 40 aeromobili aggiuntivi.

Nel giugno 2021, United Airlines si era già impegnata per 15 aeromobili offerti con l’opzione di ulteriori 35 aeromobili.

Sebbene l’importo del contratto sia mantenuto riservato, Boom ha comunque confermato che la compagnia punta a un prezzo di $ 200 milioni per aeromobile.

Secondo Bohm, il fronte, che può ospitare da 65 a 80 passeggeri, sarà in grado di raggiungere Mach 1,7, ovvero circa 2.100 km/h, il doppio della velocità dell’aereo più veloce attualmente in servizio.

In un certo senso, Boom prevede che il tempo di viaggio sarà dimezzato rispetto agli attuali tempi di volo. Pertanto, ci vorrebbero meno di cinque ore per collegare Miami a Londra, rispetto a meno di nove ore di oggi.

La prima linea, con un’autonomia di 7800 km, è simile a quella del Concorde.

In servizio dal 1976 al 2003 con Air France e British Airways, il Concorde non è mai stato redditizio ed è stato rapidamente abbandonato a causa di un incidente aereo durante il decollo dall’aeroporto di Parigi Charles. -de-Gaulle, che ha ucciso 113 persone nel luglio 2000.

L’introduzione dovrebbe essere alimentata da carburante per aviazione sostenibile al 100%, prodotto da biomassa, oli usati e persino anidride carbonica in futuro. 2 Cattura di idrogeno e verde.

Prima di poter trasportare passeggeri, la parte anteriore dell’aereo dovrà ottenere il via libera dalle autorità di regolamentazione, in particolare il permesso di volare ad una quota di circa 18 chilometri, mentre il limite è attualmente poco meno di 13 chilometri per un aereo passeggeri . .