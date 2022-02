Proto verrou mezzonique WoW, solution et addon pour l’énigme et le puzzle de Shadowlands – Breakflip

Avec le patch 9.2 les joueurs de WoW non devoir résoudre des puzzles come le Proto-verrou mezzonique. On vous dit ici comment trouver la solution.

Parmi les nouvelles activités di Zereth Mortis, la nouvelle zone de Mondo di Warcraft Shadowlands, les joueurs doivent résoudre des enigmes sous form de puzzle. Esistono 3 tipi di puzzle diversi: mezzonique proto-verrou, cantabilien proto-verrou et fuga proto-verrou.

Le mieux pour trouver rapidement no solution au proto-verrou mezzonique sur WoW Shadowlands est d’utiliser l’addon Zereth Mortis Puzzle Helper disponibile su Curseforge.

Comment trouver no solution au proto-verrou mezzonique sur WoW Shadowlands ?

Avec le patch 9.2 di World of Warcraft Blizzard e aggiungi 3 tipi di puzzle per le spedizioni di Zereth Mortis. Même s’il est possible de résoudre le proto-verrou mezzonique et les autres énigmes seul, la plupart des joueurs souhaitent trouver la solution rapidement.

Le plus simple pour cela est d’utiliser l’addon Zereth Mortis Puzzel Helper. Disponibile sur Maledizioneil sito d’addons le plus connu de World of Warcraft, il permet de résoudre rapidement ces énigmes.

Presentazione del puzzle del mezzonique proto-verrou di WoW Shadowlands in video

Pour ceux qui aiment les puzzles le but du proto-verrou mezzonique est simple : désactive toutes les case du plateau. Pour cela les joueurs de WoW Shadowlands fare clic su une des case che qui en fait disparaître certees et apparaître d’autres. Il faut donc cliquer sur les bonnes casi dans le bon ordre versare il puzzle.

Versare tutta l’attualità di World of Warcraft e passare da un consulente notre portail dédié au jeu de Blizzard.

Rejoingnez notre server Discord FR su World of Warcraft et suivez-nous su Twitter pour suivre nos actus et poser vos domande!