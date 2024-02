Perché i titoli di Stato non sono un buon affare

L'agenzia del debito ha annunciato nuovi tassi sui titoli di Stato a 1 e 3 anni. Per i primi è stato annunciato un tasso di interesse complessivo del 3%, mentre i titoli di stato a 3 anni saranno concessi ad un tasso complessivo del 2,5%. Tuttavia, questa nuova emissione, il cui periodo di sottoscrizione si estenderà da giovedì 22 febbraio a venerdì 1 marzo, resta circondata dall'incertezza riguardo alla ritenuta fiscale che verrà applicata ai titoli di Stato a un anno.

Il ministro delle Finanze Vincent van Petegem spinge per la reintroduzione di un’aliquota fiscale favorevole, come nel caso dei titoli di stato nel settembre 2023. La riduzione della ritenuta alla fonte dal 30 al 15%, tenendo conto di un’aliquota complessiva del 3,3%, ha ha suscitato grande entusiasmo tra i risparmiatori. Il governo è riuscito a raccogliere la cifra record di 22 miliardi di euro.

Tuttavia, secondo il primo ministro Alexander De Croo, ci sono poche possibilità che su questo abbonamento venga nuovamente applicata una ritenuta alla fonte ridotta al 15%. “Oggi all’interno del governo non c’è accordo su questo punto e il bilancio è oggetto di parere negativo”.“, ha ripetuto martedì mattina il presidente del Consiglio a Radio 1.

Il rendimento totale dei nuovi titoli di Stato è fisso

Molto probabilmente il dibattito tra Van Petegem e il segretario di Stato al Bilancio Alexia Bertrand (Open Vld), che il ministro delle Finanze accusa di collusione con le banche. Al che il ministro degli Esteri ha risposto: “È un peccato che tu stia trasformando una discussione tecnica in una battaglia personale.”

Concretamente, se venisse applicata una ritenuta alla fonte del 30%, un titolo di stato a un anno offrirebbe un rendimento netto del 2,1%. Con il tasso d'interesse primario il rendimento salirà al 2,55%. Si tratta di una differenza notevole che permetterebbe di eguagliare i migliori tassi di risparmio del mercato, ad eccezione del Vision + di Santander (2,85%), Vision Max (3%) e del Conto Crescita Argenta che offre il 3% ma con depositi limitati a 500 euro al mese.

Per quanto riguarda i conti a termine, esiste un modo per trovare un'offerta migliore rispetto a un titolo di stato a un anno. Isola offre effettivamente un tasso lordo del 3,35%, ovvero un rendimento netto del 2,345%.

Pertanto, l'entusiasmo dei risparmiatori potrebbe essere rafforzato riducendo la ritenuta alla fonte al 15%, ma non si raggiungerà in alcun modo ciò a cui abbiamo assistito lo scorso settembre. Per una buona ragione, l’agenzia del debito ha stimato che gli importi raccolti da questi due titoli di Stato ammontassero a 6 miliardi di dollari. Se il periodo di abbonamento si prolunga fino al 1° marzo non è da escludere una chiusura anticipata.

Il ministro delle Finanze si rivolge ad Alexia Bertrand sui nuovi titoli di Stato a un anno: “irresponsabile”