Per contrastare l’innalzamento del livello dell’acqua, New York costruisce un muro lungo l’East River

Ahmed Ibrahim, un supervisore aziendale, spiega l’installazione del sito.Torri come fondamenta profonde“e il”Pareti metalliche che formeranno un muro divisorio sotterraneo per proteggerci dalle inondazioni“.

Nel sito, nascosto tra l’East River e l’autostrada che lo costeggia, Tom Foley, direttore della divisione progettazione e costruzione di New York City, ha detto all’AFP che aveva anche pianificato di “Alza il giardino in questa zonaIn riva al mare, casa di circa 110.000 newyorkesi.

C’è da dire che gli esperti temono un innalzamento del livello delle acque da 20 a 75 cm entro il 2050 che potrebbe minacciare New York di inondazioni, in particolare l’isola di Manhattan, circondata dall’Oceano Atlantico, dall’East River e dall’Hudson River.

Scossa elettrica di Sandy

La consapevolezza delle autorità di New York risale all’ottobre 2012 dopo la scossa elettrica dell’uragano Sandy che ha ucciso almeno 44 persone, causato 19 miliardi di dollari di danni e interrotto l’elettricità in poche settimane, ricorda Sarah Nielsen, direttrice della pianificazione del parco. New York City.

In questa zona ad alta densità nel sud-est di Manhattan, l’acqua è salita a un record di 2,7 metri sul livello del mare.

Per Sarah Nielsen, dopo che l’uragano Katrina ha colpito New Orleans nel 2005, “Sandy è stato il primo disastro che ha accelerato il nostro approccio al cambiamento climatico“.L’esperto è lieto che la città oggi, con le sue infrastrutture a volte fatiscenti, sia dotata di”Progetti molto importanti per tutelare i newyorkesi“.

città”Investire più di 20 miliardi di dollari (in un piano pluriennale) per la “resilienza climatica” con una strategia a più livelli per proteggere il nostro litorale“, spiega all’Afp Jenny Bavici, direttrice dell’ufficio del sindaco di New York per “Resistenza al clima“.

Ripiantare gli alberi