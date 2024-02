“Oppenheimer” vince 7 premi, tra cui Miglior Film e Miglior Attrice Emma Stone: Scopri i BAFTA Awards

La cerimonia dei British Film Awards è iniziata alla grande per il film della regista francese Justine Triet, che ha vinto premi dopo aver vinto la Palma d'Oro a Cannes, a cominciare dal premio per la migliore sceneggiatura originale. Alla fine la scelta è caduta su quel titolo, lontano dalle speranze suscitate dalle sue sette nomination, ma sufficiente per mantenere le aspettative di un maggiore riconoscimento a Los Angeles il 10 marzo, dove il film competerà in cinque categorie.

Partendo da una posizione forte con 13 nomination, come molti altri premi internazionali, “Oppenheimer”, che ha incassato quasi un miliardo di dollari, ha schiacciato i suoi concorrenti, a cominciare dal suo rivale cinematografico quest'estate, “Barbie”, che è rimasto vuoto. pace.

Ha vinto nelle categorie più prestigiose come Miglior Film e Miglior Regia, il primo per Christopher Nolan a ricevere una standing ovation, dopo una lunga attesa e numerosi successi commerciali (“Inception”, “Il Cavaliere Oscuro”) che non gli hanno mai permesso di essere incoronato nel suo paese natale.

Immagine vinta da J. Robert Oppenheimer, il fisico torturato e direttore scientifico del Progetto Manhattan durante la seconda guerra mondiale, contro “Anatomia della caduta” di Justin Treat, “Vacanze invernali” di Alexander Payne, “Pink Moon Killers” di Martin Scorsese e “Povere creature” di Yorgos Lanthimos, ” una colonna sonora pre-premiazione di buon auspicio. Oscar, per il quale è stata nominata 13 volte.

Si è distinto anche nelle categorie Miglior attore per l'irlandese Cillian Murphy e Miglior attore non protagonista per Robert Downey Jr., che ha vinto il suo secondo premio BAFTA 31 anni dopo il suo ruolo nel film “Chaplin”.

Emma Stone è santa

Altri grandi vincitori della serata costellata di stelle alla Royal Festival Hall di Londra sono stati “Poor Creatures” di Yorgos Lanthimos, vincitore di cinque BAFTA Awards, e “The Zone of Interest” di Jonathan Glazer (tre).

“Poor Creatures”, un “Frankenstein al femminile”, ha permesso a Emma Stone di portare a casa il premio come migliore attrice per la sua esasperante interpretazione di Bella Baxter, una giovane donna riportata in vita con lo spirito di una bambina da uno scienziato pazzo. . Il film ha vinto anche premi in diverse categorie tecniche come effetti speciali, costumi e trucco.

“Zone of Interest”, il film horror in lingua tedesca del regista britannico Jonathan Glazer sulla vita quotidiana della famiglia del comandante del campo di sterminio nazista di Auschwitz e vincitore del Gran Premio di Cannes, esce con tre trofei, riuscendo nell'impresa di conquistare due BAFTA per il miglior film britannico e il miglior film in lingua straniera.

Daphne Joy Randolph ha portato a casa il premio come migliore attrice non protagonista per “Winter Break”, una commovente storia di Natale ambientata in un'università americana.

Il premio per il miglior documentario è andato a “20 giorni a Mariupol”, che racconta la storia dell'arrivo della guerra in una città ucraina che divenne teatro di una delle battaglie più sanguinose durante l'invasione russa.

“Il ragazzo e l'airone”, il nuovo film del regista Hayao Miyazaki, ha vinto il premio come miglior film d'animazione, il primo per il regista di “La principessa Mononoke” o “La città incantata”.

Un partecipante abituale all'evento è il principe William, che ha parlato pubblicamente solo una volta da quando è stato annunciato che a suo padre, re Carlo III, era stato diagnosticato un cancro, e incontrerà diversi vincitori nella sua veste di presidente del Bafta. Sua moglie, Kate, si sta ancora riprendendo dall'intervento chirurgico addominale subito a gennaio.