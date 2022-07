Notizie scientifiche a piccole dosi

Alcuni milligrammi di tutte le notizie scientifiche di questa settimana

Mathieu Perrault

Giornalismo

I primi frutteti

Il frutto è stato addomesticato per la prima volta 7.000 anni fa nella Valle del Giordano, secondo gli archeologi israeliani. Nel sito di Tel Tsav hanno scoperto i resti di ulivi e fichi, granai e testimonianze di scambi con regioni lontane fino al Caucaso. Ricercatori delle università ebraiche e di Tel Aviv, che hanno annunciato i loro risultati alla fine di maggio Rapporti scientificiAssicurati che questi alberi siano addomesticati perché nella Valle del Giordano non crescono varietà selvatiche di fichi e ulivi.

un test

Quale vantaggio è stato appena scoperto per i magneti?

Foto dal sito web dell’International Center for Research in Radio Astronomy illustrazione di una stella magnetica

Secondo i ricercatori di Montreal, potrebbe fungere da orologio astrofisico a causa dei suoi segnali molto regolari chiamati “fast radio bursts” (FRB). in temperare la natura A metà luglio, hanno descritto come il radiotelescopio suoneria, nella Columbia Britannica, ha scoperto l’FRB più lungo, FRB 20191221A, situato a 1 miliardo di anni luce di distanza. Dura 3 secondi, 1.000 volte più a lungo dell’FRB medio e include piccole raffiche che si ripetono ogni 0,2 secondi “come un battito cardiaco”.

il numero

300 kg

Foto dal sito FISHBIO Un raggio di 300 kg è stato catturato in Cambogia nel fiume Mekong a giugno

Questo è il peso del raggio catturato sul fiume Mekong in Cambogia a metà giugno, un record di 50 anni, secondo l’ONG Fishbio. Questo è un segno che il grosso pesce sta tornando in questo importante fiume del sud-est asiatico, dopo che è stato scacciato dalla costruzione di 140 dighe idroelettriche, che hanno portato a un calo del livello dell’acqua senza precedenti in Cambogia per 60 anni. Fishbio paga i pescatori per registrare grandi quantità di pescato, che vengono poi rilasciate nel fiume.

Scopri un cucciolo di mammut mummificato nello Yukon

Foto per gentile concessione del governo dello Yukon Suora gigante choo ja

Foto per gentile concessione del governo dello Yukon Suora gigante choo ja 1/ 2

Il governo di questa regione ha annunciato la scoperta di una mummia infantile mummificata nello Yukon. I paleontologi dell’Università di Calgary affermano che è la mummia mammut più completa mai trovata in Nord America, se non nel mondo. La mummia è stata chiamata Nun Cho Ga, o “Big Baby Animal”, dalla vicina Dene First Nation, Trʼondëk Hwëchʼin, il 21 giugno a una profondità di 5 metri in una miniera d’oro. L’animale fu sepolto 30.000 anni fa. Un cucciolo di mammut quasi sano è stato trovato nel 2007 in Siberia, secondo i ricercatori dell’Alberta che hanno lavorato lì.

Il James Webb Minacciato da micrometeoriti

Immagine dal sito web della NASA immagine speculare del telescopio James Webb Prima (a sinistra) e dopo la collisione di maggio

Danni causati da una piccola meteora al telescopio spaziale a maggio James Webb Più grande del previsto, secondo un rapporto rivelato dalla NASA a metà luglio. L’effetto è stato segnalato a giugno, ma è stato considerato minore. La nuova analisi mostra che ha aumentato di cinque volte l’imprecisione dello strike mirror. Tuttavia, questo errore può essere compensato riorientando gli altri 17 specchi. L’ultimo rapporto rileva che il rischio di una tale collisione, precedentemente stimato in una ogni due anni, con una collisione più piccola al mese, potrebbe essere maggiore del previsto, perché James Webb Si trova a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, dove la sua atmosfera superiore protegge i satelliti dalle micrometeoriti. Potrebbe essere James Webb Dovrebbe essere reindirizzato periodicamente per una maggiore protezione.