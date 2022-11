Match Advance 10.0 Miglior DPS: Devastation Evoker Devastation – World of Warcraft

È passata una settimana dal rilascio della Fase 2 della pre-v10.0 e Dracthyr Evoker è disponibile su WoW. a lei Specialità rovina Gli è permesso di far parte della classifica DPS e stavamo aspettando con ansia di vedere se si sarebbe rapidamente posizionato tra i migliori… oppure no.

In cima alla classifica troviamo Tragedy Warlock, che è guidato da Street rispetto alle altre major. Solo Priest Libra può tenergli testa, e quest’ultimo fa un clamoroso ritorno tra i primi tre tra l’altro.

Sul retro troviamo il Beast Mastery Hunter e poi un gruppo di diverse spec che sono molto vicine tra loro. Ad entrare nella top ten c’è The Demonology Warlock, uno che ha avuto molti problemi nelle settimane precedenti. Per il resto, notiamo che la destrezza del ladro è leggermente aumentata, proprio come il Frost Mage. D’altra parte, Arms Warrior subisce un duro colpo al fianco.

Evocateur Devastation si ritrova per il penultimo segmento, passando davanti a Hunter Survival e Hunter Precision. Ci sono due spiegazioni principali per questo. Innanzitutto, gli Evocatori non sono ancora equipaggiati come dovrebbero. In secondo luogo, sono costruiti per il livello 70 e questo si vede dal livello di build disponibili oggi. I giocatori a volte devono fare scelte strazianti e in Dragon Islands vedremo il vero livello di danno che può raggiungere la nuova classe Dragonflight. E il mio mignolo mi ha detto che sarebbe arrivato rapidamente tra i primi dieci.

