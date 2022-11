Questa offerta è per cogliere completamente il Black Friday prima che sia troppo tardi!

Apple Watch Series 7, la penultima generazione di Apple Watch

In termini di orologi connessi, gli orologi Apple si distinguono davvero. Il Serie 7 regalo Simpatici aggiornamenti chi dovrebbe tentarti. Il Il design dell’alloggiamento è stato migliorato rispetto alle versioni precedenti. per lui Il display Retina è più grande del 20% rispetto all’Apple Watch 6. sorella Cornici più sottili del 40%.. Molto estetico, questo nuovo design ti salva anche Comfort di lettura ottimale. e resistenza alla polvere Impermeabile fino a 50 metriApple Watch Series 7 ti accompagna ovunque, anche in spiaggia. grazie th comunicazione cellulareNon devi più preoccuparti del tuo telefono mentre sei in movimento. Puoi ricevere messaggi e chiamate direttamente sull’orologio connesso. Chiamate, messaggi e notifiche Apple Watch Series 7 ha anche molte altre funzioni. È vero Allenatore quotidiano. Tiene traccia di tutte le tue attività: ora di andare a lettoE il Il numero di passi compiuti… app ossigeno et al Elettrocardiografia Ti consente di monitorare efficacemente la tua salute. L’applicazione Oxygen misura il livelli di ossigeno nel sanguedurante il monitoraggio dell’ECG battito cardiaco. Molte altre app ti aiutano a rimetterti in forma e Gestisci il tuo stress : Forma fisica + o Consapevolezza. Apple Watch Series 7 diventerà rapidamente il tuo compagno essenziale.

Amazon abbassa il prezzo dell’Apple Watch Series 7 GPS + Cellular

Interessato all’Apple Watch Series 7? Ora è il momento di iniziare. Amazon propone la sua versione di GPS + Cellular con bracciale milanese argento a 739 euro anziché 829 euro, con un risparmio di 90 euro. Per non rovinare nulla, Amazon ti propone di pagare in 4 rate gratis, ovvero 4 rate mensili da 184,75€. Affrettati, questa offerta speciale termina tra 5 giorni o prima se le scorte si esauriscono.

Clicca qui per Ottieni l’Apple Watch Series 7 GPS + Cellular per € 739 con Amazon

