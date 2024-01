Durante l'intervista si è presentata come cittadina russa. Ha parlato dei progressi della medicina nel mondo, ma anche dei suoi interessi letterari, musicali e sportivi. La cosa più sorprendente sono le sue dichiarazioni sulla società russa.

“Per noi, il valore della vita umana è supremo. La Russia è una società incentrata sull'uomo”, ha detto la figlia di Putin, aggiungendo che ogni persona dovrebbe essere valorizzata in modo che “tutti possiamo capirci meglio e comunicare meglio”. I media ucraini rabbrividiscono quando apprendono della politica estera e interna di suo padre.

In Russia, l’opposizione è schiacciata alla vigilia delle elezioni presidenziali: “La repressione è forte e impedisce a molte persone di alzare la voce”.

Videointervista L'incidente è avvenuto il 16 dicembre, ha riferito il sito investigativo Agentstvo. Inoltre, non è stato accertato se Maria Vorontsova sia la figlia del presidente russo. Putin, che è molto riservato riguardo alla sua vita privata, non ha mai riconosciuto pubblicamente che lei è sua figlia. Sappiamo che Maria Vorontsova è nata nel 1985 a San Pietroburgo da Putin e dalla sua prima moglie, Lyudmila Putin. È nell’elenco delle sanzioni dell’UE e degli Stati Uniti dal 2022 a causa di “Atrocità commesse in Ucraina.