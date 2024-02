L'esercito russo si impadronisce del villaggio di Severny

L'esercito russo afferma attraverso l'applicazione Telegram di aver preso il controllo del villaggio di Severnyh, nell'Ucraina orientale, molto vicino alla città di Avdiivka, martedì 27 febbraio, in un contesto di continui attacchi in questa regione, dove ha ottenuto numerosi successi. Il Ministero della Difesa russo ha anche annunciato la distruzione di un carro armato Abrams alle forze ucraine in questo settore, che è la prima richiesta di questo tipo lanciata da Mosca da quando gli Stati Uniti hanno consegnato questi veicoli corazzati pesanti. Segui la nostra diretta.

Emmanuel Macron sta perdendo i nervi, secondo Jordan Bardella. Il capo del Raggruppamento Nazionale, Jordan Bardella, ha risposto martedì alle dichiarazioni di Emmanuel Macron. “Il presidente della Francia è in compagnia dell'azienda. Perché lo spettro dell'impegno del nostro gruppo di fronte a una nuova potenza è un atto che si trova anche in un cimitero. Il giorno dopo, Emmanuel Macron sarà presto lì.” Sangue freddo “Ha detto Giordano Bardella Rete sociale.

Jean-Luc Mélenchon si oppone all'invio di truppe in Ucraina. Ha risposto il leader di La France insoumise Rete sociale A Emmanuel Macron. “Una guerra contro la Russia sarebbe una follia”.destino, giudizio “Irresponsabile” Le dichiarazioni del Capo dello Stato. “L'invio di truppe in Ucraina ci renderebbe belligeranti. (…) Questa escalation verbale aggressiva da parte di una potenza nucleare contro un'altra grande potenza nucleare è veramente irresponsabile.”ha scritto.

È stato preso in considerazione l'acquisto di munizioni al di fuori dell'Europa. I partecipanti alla conferenza internazionale di Parigi hanno affermato che molti paesi europei, tra cui la Francia, sono favorevoli all'acquisto da parte dell'Unione europea di munizioni prodotte al di fuori dell'Europa per sostenere lo sforzo bellico dell'Ucraina. La proposta presentata dalla Repubblica ceca “Ha un grande sostegno da diversi paesi”.Lo ha annunciato il primo ministro ceco Petr Fiala.