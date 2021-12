Le cuffie per realtà mista di Apple si concentreranno su giochi, consumo di media e comunicazione

Dopo una pausa dalle voci sulla realtà mista e le cuffie AR di Apple, nelle ultime settimane ci sono state molte storie su questi due prodotti. Nella sua newsletter Power On di oggi, Mark Gorman di Bloomberg ha parlato del piano di Apple per un visore per realtà mista di cui si parla da tempo.

Secondo Gorman, all’inizio non pensava che il primo visore per realtà mista di Apple sarebbe stato un sostituto per Mac, iPhone o iPad. Invece, scommette che si concentrerà su tre aree principali: gioco, consumo dei media e comunicazione. lui sta scrivendo:

I giochi dovrebbero essere al centro delle preoccupazioni del dispositivo, soprattutto perché avrà più processori, una ventola, schermi ad alta risoluzione e un proprio app store. Cerca Apple per posizionare il dispositivo come il sogno di uno sviluppatore di giochi. Successivamente, il consumo dei media. Mi aspetto che Apple collabori con i media partner per creare contenuti che possono essere visualizzati in VR sul dispositivo. Terzo, le comunicazioni. Trova Animojis e sperimenta VR FaceTime per essere il tuo zoom new age.

Anche se il futuro di Apple nei visori per realtà mista sembra brillante, tutto dipenderà dagli sviluppatori e dai clienti che supportano il prodotto. A ottobre, Gorman ha sottolineato il fatto che questo prodotto sarebbe “costoso” poiché la società prevede di lanciare un visore per realtà mista già nel 2022. Ha scritto all’epoca:

Apple prevede di lanciare i suoi dispositivi costosi con chipset avanzati, display, sensori e funzionalità basate su avatar all’inizio del prossimo anno.

All’inizio di quest’anno, un rapporto ha affermato che questo nuovo dispositivo di realtà mista potrebbe costare almeno $ 3.000, il che conferma quanto detto da Gurman sul costoso dispositivo. Con Apple che già stupisce i suoi utenti con i nuovi chipset M1 Pro e M1 Max, è solo questione di tempo prima che l’azienda possa mettere insieme tutte queste parti.

In quell’altra newsletter, Gurman ha affermato che questo visore avrà “capacità AR e VR” e ciò a cui Apple mira è “un’esperienza di realtà mista in grado di gestire giochi di realtà virtuale di alta qualità”. Poi ha scritto:

Sarà il primo visore per realtà mista di Apple. Ciò significa che avrà funzionalità AR e VR. Sebbene i giochi possano essere giocati in entrambi gli ambienti, la realtà virtuale è ciò che desideri per giochi ad alte prestazioni con una grafica di prim’ordine. Per il primo visore Apple, questo è ciò a cui mira: un’esperienza di realtà mista in grado di gestire giochi VR di alta qualità con chipset accattivanti e display di alta qualità.

Sebbene Gurman stia scommettendo sul visore per realtà mista per essere il primo prodotto in questo nuovo segmento in cui Apple prevede di entrare, l’analista Ming-Chi Kuo ha parlato molto del piano dell’azienda per un futuro auricolare AR.

Secondo Kuo, l’auricolare AR di Apple avrà un processore “allo stesso livello di potenza di calcolo di un Mac”. Ritiene inoltre che il design del chip sarà la differenza più importante tra l’auricolare Apple AR e la sua concorrenza. L’analista scrive:

[I]Ha potenza di calcolo a livello Mac (livello PC), (2) può funzionare in modo indipendente senza fare affidamento su un Mac (PC) o iPhone (telefono) e (3) supporta un’intera gamma di applicazioni piuttosto che applicazioni specifiche.

Al momento, l’analista ritiene anche che questo auricolare verrà lanciato nel 4Q22 dotato di due processori. “Il processore di fascia alta avrà una potenza di calcolo paragonabile a quella dell’M1 per Mac, mentre il processore di fascia bassa sarà responsabile del calcolo relativo ai sensori”.

Attualmente ci sono tutte le indicazioni che Apple lancerà il suo primo prodotto di cuffie nel 2022. Quale di questi prodotti ti appassiona di più? Dicci nella sezione commenti qui sotto.

