L'arrivo del quarto operatore mobile ucciderà i piccoli operatori? “Non sappiamo cosa aspettarci”

Per quanto preparati siano, i tre grandi nomi perderanno piume e clienti. Che dire degli operatori mobili virtuali (MVNO)? Come affronteranno lo shock?

Minaccia o opportunità a seconda dello scenario

Promemoria: L'Operatore Mobile Virtual Network affitta la rete da Proximus, Orange o Base quando commercializza i suoi abbonamenti e/o le sue carte SIM prepagate.

Esempio: la cooperativa Neibo con sede a Bruxelles ha collegato contrattualmente i suoi 4.500 abbonati di telefonia mobile all'infrastruttura (antenne e torri) di Orange Belgium.

“Immagino che DIGI cercherà di iniziare con prezzi abbastanza bassi, per attirare rapidamente gli abbonati”, analizza Quentin Verstappen, CEO di Neibo. Tuttavia, questa è la loro promessa e dichiarazione. Ciò potrebbe cambiare la situazione, perché si tratta di un operatore di telefonia mobile vero e proprio e non di un MVNO dipendente per sempre dai prezzi all'ingrosso offerti da Proximus, Orange e Base. Questa strategia sarà mantenuta nel lungo termine? Questa è la prima domanda.

“Seconda domanda: accetteranno MVNO sulla loro rete in crescita? Se la risposta è positiva e i prezzi sono già al di sotto degli standard, questa sarà un'opportunità per Nippo. Forse possiamo cambiare partner e reti e offrire condizioni più interessanti. Altrimenti, avendo un quarto operatore con un listino prezzi rigoroso che rifiuta gli MVNO.” Gli MVNO rappresenteranno una minaccia per noi e tutti gli altri operatori.”

“Nibo è in saldo di cassa”, rassicura Quentin Verstappen. “La salute della cooperativa non potrà che migliorare. Qualunque sia il contesto competitivo, i nostri abbonati si rivolgono a noi per qualcosa di diverso dal prezzo. Siamo venuti a Nebo perché è una cooperativa.”

La cooperativa di telefonia mobile Neibo ha raggiunto l'equilibrio finanziario e punta sulla propria privacy per resistere all'arrivo del quarto operatore di telefonia mobile. © Ida-Julien Rensonnet

“Non riesco a vedere Proximus spararsi un piede.”

Inizialmente, DIGI si affiderà ancora ai prezzi all'ingrosso negoziati con Proximus, ricorda Laurent Bataille, direttore generale dell'operatore virtuale Undo. Il quarto operatore si affiderà per cinque anni alla rete mobile Proximus poiché la propria rete non è ancora stata implementata.

“La maggior parte degli operatori teme che la DIGI tenti di penetrare nel mercato belga delle telecomunicazioni, che è relativamente stabile e conservatore in termini di prezzi”, ha commentato Laurent Bataille. “D'altra parte non riesco a immaginare Proximus che dia a questo nuovo player prezzi all'ingrosso così vantaggiosi da darsi la zappa sui piedi, al punto da incoraggiare una fuga dei suoi clienti verso questo nuovo concorrente. Ne parliamo spesso “Questo nuovo giocatore perché vuole sottolineare l'occasione con il suo lancio. Anche adesso è ancora molto conservatore e non sappiamo cosa aspettarci. Nel ritiro non ci stiamo preparando particolarmente. Abbiamo meno preoccupazioni degli altri perché ci rivolgiamo a clienti specifici, che sono giovani, attenti all'ambiente e che vogliono ottenere risultati riguardo al clima.”

L'app Undo è essenziale nel progetto ed è anche responsabile del calcolo delle emissioni di carbonio in base all'utilizzo dello smartphone. © MM Resources GmbH, Svizzera

Sono stati piantati alberi e l'inquinamento è stato catturato

Il servizio MVNO Undo è presente da luglio 2023 sulla rete Orange e conta 3.000 clienti attivi. Caratteristiche ambientali dei propri abbonamenti: Alberi piantati in un progetto di riforestazione in Africa, chilogrammi di anidride carbonica saranno compensati attraverso crediti che verranno assegnati tramite l'app Undo a “una selezione di progetti che catturano l'inquinamento da anidride carbonica nell'aria”, Dixit Sito web dell'operatore.