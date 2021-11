La nuova Xiaomi Smart Band Pro sta già vedendo un calo di prezzo il Cyber ​​Monday

Dopo il successo della sua gamma Mi Smart Band, Xiaomi ha introdotto un nuovo braccialetto: il Redmi Smart Band Pro. Quest’ultimo porta un nuovo design, con uno schermo alto per visualizzare più contenuti, ma anche un monitoraggio sportivo e sanitario più completo. Il braccialetto connesso è stato lanciato due mesi fa a € 49,99 e costa € 39,90 su Amazon.

Fai pubblicità contemporaneamente con gli smartphone Redmi Note 11, 11 Pro e 11 Pro +Xiaomi ha svelato un nuovo braccialetto connesso: Redmi Smart Band Pro. Questo modello si differenzia dagli altri bracciali del marchio in termini di aspetti ibridi, che si tratti di un braccialetto o di un orologio connesso. in un modo Huawei Band 6C’è uno schermo molto più grande e anche nuove funzionalità per monitorare le attività sportive e sanitarie. La Mi Band dell’azienda cinese si è dimostrata negli anni molto convincente, soprattutto per l’ottimo rapporto qualità prezzo, e utile anche questo nuovo cinturino. Costa 10 euro in meno rispetto al suo prezzo di lancio.

Cosa ricordare di Xiaomi Smart Band Pro

Ampio schermo OLED da 1,47 pollici

Oltre 110 nuove modalità di allenamento e funzioni per la salute

Fino a 14 giorni di autonomia

sistema di ricarica magnetica

Xiaomi Redmi Smart Band Pro lanciato a € 49,99, gode del 20% di sconto su Amazon e sale al prezzo solo € 39,90. Trovi anche il braccialetto connesso In vendita sul sito ufficiale a 39,99 euro.

Schermo lungo per una maggiore comodità

Xiaomi ha mantenuto lo schermo di Mi Bands più grande fino ad ora, ma se è ancora troppo piccolo per te, starai meglio con Redmi Smart Band Pro. se fosse Mi Smart Band 6 Ha uno schermo da 1,56 pollici e il nuovo Redmi Smart Band Pro ha uno schermo da 1,47 pollici, ma riesce a visualizzare più elementi grazie al suo schermo rettangolare per tutta la lunghezza e al suo rapporto schermo-corpo del 66,7%. Con questo cinturino la navigazione sarà più semplice e potrai sfogliare l’elenco senza difficoltà.

Abbiamo diritto a uno schermo AMOLED con una luminosità di 450 nits che consente di vedere chiaramente lo schermo, anche sotto la luce del sole. Visualizza una definizione di 194 x 368 pixel e dà accesso alla maggior parte delle notifiche del suo telefono ed è persino in grado di visualizzare messaggi tramite SMS e alcuni social network. Questa versione offre anche più modalità orologio con più di 50 sfondi per adattarsi al tuo stile. Avrai anche la possibilità di inviare un segnale acustico per trovare il tuo telefono se non riesci a trovarlo.

Follow-up più completa ed estesa indipendenza

Redmi Smart Band non offre solo un nuovo display, ma offre anche un tracker di attività più generoso con più di 110 modalità sportive, quindi 15 attività sportive con un monitoraggio più completo come corsa, camminata e nuoto (non farti prendere dal panico, la band è resistente all’acqua fino a 50 m) Ellittica, indoor bike, yoga, corda per saltare, vogatore o anche allenamento con i pesi. Inoltre, Redmi Smart Band Pro rileva automaticamente 3 modalità sportive. Per quanto riguarda il livello dei sensori, c’è ovviamente un accelerometro e un giroscopio oltre a un cardiofrequenzimetro che analizza la frequenza cardiaca, e un sensore di ossigeno nel sangue, lo Sp02. Non avendo ancora testato il braccialetto, speriamo che sia più efficace su Mi Band 6, che non è stato utilizzato molto bene.

Per trovare tutti i dati che tracciano le tue attività sportive, basta accedere all’app Mi Fit disponibile su iOS e Android. All’interno, avrai accesso a molte analisi per migliorare i tuoi risultati nel tempo, tenendo d’occhio la tua salute fisica. Inoltre, Redmi Smart Band Pro è in grado di monitorare il tuo livello di stress e aiutarti a gestirlo meglio e a fare l’esercizio di respirazione profonda. Può anche monitorare il ciclo del sonno, il ciclo mestruale delle donne e il periodo di ovulazione. Infine, questo Smart Band Pro sarà in grado di accompagnarti quotidianamente grazie alla sua autonomia, in grado di resistere fino a 20 giorni in modalità eco secondo il produttore, che è più di quello che può fare Mi Band 6 in modalità standard, ci vorranno più di 14 giorni di utilizzo. Si noti inoltre che questo modello dispone di un sistema di ricarica magnetica molto pratico basato su elettrodi.

