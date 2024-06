Screenshot di quella che sembra essere la scheda tecnica ufficiale del Samsung Galaxy Z Flip6 prima del suo lancio

Secondo la scheda tecnica trapelata, il Galaxy Z Flip6 presenterà un display principale Dynamic AMOLED 2X da 6,7 ​​pollici con una risoluzione Full HD+ di 1080 x 2640 pixel. Questo display beneficerà di una frequenza di aggiornamento adattiva che può raggiungere i 120 Hz, garantendo una fluidità ottimale in tutte le situazioni. Inoltre, lo smartphone sarà dotato anche di un display Super AMOLED da 3,4 pollici con una risoluzione di 720 x 748 pixel. Questa schermata secondaria ti consentirà di controllare rapidamente le notifiche e di accedere a determinate funzionalità senza dover sbloccare il dispositivo.

Potenza di elaborazione avanzata e un modulo immagine versatile

Per alimentare il Galaxy Z Flip6, Samsung ha scelto il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, un avanzato processore inciso a 4 nm che offrirà prestazioni eccezionali mantenendo sotto controllo il consumo energetico. Questo è lo stesso chipset presente nel Galaxy S24 Ultra.

Lo smartphone sarà offerto in due versioni: 8 GB di RAM con 256 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM con 512 GB di spazio di archiviazione. È sufficiente per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti in termini di multitasking e archiviazione dei contenuti.

In termini di immagini, il Galaxy Z Flip6 farà affidamento su un doppio sensore posteriore, come vediamo nello screenshot qui sotto. L’unità principale da 50 MP sarà stabilizzata otticamente (OIS) per catturare scatti nitidi in tutte le condizioni. Sarà supportato da un obiettivo ultra grandangolare da 12 MP che amplierà il campo visivo. Sarà integrata una fotocamera frontale da 10 megapixel per scattare selfie ed effettuare videochiamate. Il sensore principale sarà in grado di scattare fino a 4K a 60 fps, sufficiente per catturare sequenze fluide e dettagliate.

Una UI 6.1.1 e Android 14 nel software

Il Galaxy Z Flip6 funzionerà con l’ultima One UI 6.1.1 di Samsung, un overlay basato su Android 14. Sfrutteremo le ultime innovazioni software di Google e i miglioramenti apportati da Samsung per sfruttare al massimo il formato pieghevole, comprese le funzionalità Galaxy AI. Si affida all’intelligenza artificiale per le ricerche, il fotoritocco e il miglioramento dei video oltre alle funzionalità di traduzione già presenti nel Galaxy S24 e in alcuni modelli precedenti. Infine, il Galaxy Z Flip6 non lesina sulla connettività con una porta USB 3.2 Gen 1 Type-C, Wi-Fi 6E tri-band, Bluetooth 5.3, nonché il supporto per i principali sistemi di geolocalizzazione satellitare. La presenza di un chip NFC consentirà pagamenti contactless.

Ci vediamo il 10 luglio per scoprirne il design definitivo, le esclusive funzionalità software e il prezzo di lancio.