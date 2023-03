La donna spagnola diventa simbolo della lotta per la parità di genere dopo aver ricevuto un compenso per 25 anni di lavori domestici

Ivana Morales ha vinto una battaglia giudiziaria altamente simbolica in Spagna. Questa andalusa di 48 anni ha ricevuto 204.000 euro di risarcimento dall’ex marito per compensare i 25 anni che ha dedicato esclusivamente alla sua casa e all’educazione delle loro due figlie.

Alla fine del suo matrimonio, Ivana ha abbandonato gli studi ed è diventata una madre casalinga mentre suo marito ha intrapreso una carriera di successo. Guadagna velocemente, apre diverse palestre e investe in una fattoria. Sul lungomare di Torre del Mar, dove vive, Ivana ci racconta quegli anni di sacrifici. “È stato molto difficile per me. Ero a casa. Cucino, faccio i lavori di casa. Ho portato le ragazze a scuola, dal dottore. Mi sono preso cura di loro completamente. Mio marito non ha fatto assolutamente niente“

Questa donna descrive anni di solitudine e dipendenza economica. “Dovevo chiedergli costantemente soldi per comprare generi alimentari o pagare le attività delle ragazze. Ho anche lavorato come volontaria nelle palestre del mio ex marito“,” chiama-t-elle.

Nel 2020, la coppia ha divorziato. Sposata in regime di separazione patrimoniale, Ivana si ritrova con quasi niente. Poi ho deciso di lottare per il riconoscimento per tutti questi anni di lavori domestici. Dopo un lungo iter, la giustizia gli ha appena dato ragione. Il suo ex marito dovrà pagarle 204.000 euro, l’equivalente di 25 anni di salario minimo per questo lavoro invisibile ma molto reale. “Questa è una grande vittoria per me e per tutte le donne!dichiara Ivana la Vittoriosa.È un riconoscimento del nostro lavoro invisibile. Eravamo all’ombra e ora ci lanciano “Olé”, come si dice qui in Andalusia. Qualche anno fa, questa decisione sarebbe stata fuori questione!“