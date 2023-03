Trump ha segnalato erroneamente doni da paesi stranieri per un valore di circa $ 300.000

ILL’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha riportato erroneamente doni da paesi come la Cina e l’Arabia Saudita durante il suo mandato. I regali sono stimati in 291mila dollari, pari a circa 275mila euro. Ciò è confermato dai rappresentanti democratici nel comitato della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti.

Per legge, i regali di valore superiore a $ 415 devono essere ufficialmente dichiarati dal presidente. Questi doni sono di proprietà del governo degli Stati Uniti. Per i regali personali di valore superiore, il destinatario ha la possibilità di acquistarli dal governo e tenerli. In tutti i casi, i regali devono essere annunciati pubblicamente. Ciò non è accaduto nel caso di Trump, afferma il rapporto.

Tra i doni nascosti c’è un pugnale saudita, per esempio, del valore di 24.000 dollari. Jared Kushner, il genero di Trump, che ha lavorato sotto l’ex presidente come aiutante della Casa Bianca, avrebbe comprato questo pugnale. Ma per altri doni, come un ritratto a grandezza naturale di Trump, donato dalla sua controparte in El Salvador, e mazze da golf donate dall’allora primo ministro giapponese Shinzo Abe, il quadro non è ancora chiaro.