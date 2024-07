Questa è la configurazione di questo portatile gaming da meno di 700 euro nel periodo dei saldi

Il Medion Erazer Scout E30 non è il laptop da gioco più potente sul mercato, ma è conveniente e più che sufficiente per far funzionare correttamente la maggior parte delle macchine tripla AAA. Oggi sacrifica la metà del suo prezzo su Cdiscount: 699,99 euro invece di 1.272,90 euro.

Il gaming Medion è diventato possibile grazie al marchio Medion e alla sua collezione pensata per i gamer: Erazer. Oggi, un interessante trailer vi permetterà di testare su laptop la modalità multiplayer (non ufficiale) dell’ottimo Cyberpunk 2077. Erazer Scout E30 offre una configurazione potente per budget ridotti e ti consente di ridurre Cdiscount Ridotto il conto di circa 600 euro.

Tre punti interessanti

Scheda grafica Nvidia RTX 4050

16 GB di RAM

Schermo da 16 pollici con risoluzione Full HD

Invece dei soliti € 1.272,90, il Medion Erazer Scout E30 lo è Disponibile ora in promozione a € 699,99 su Cdiscount.

Scheda RTX 4050, ideale per i giochi alle prime armi

Con Erazer Scout E30 hai un laptop pensato per il gaming e i giochi più recenti, grazie alle schede grafiche della serie 4000 di Nvidia: RTX 4050 e funzionalità Ray Tracing. È importante notare che con un laptop non sarai in grado di giocare a tutti i giochi in modalità ultra. Tuttavia, con la giusta configurazione, Erazer Scout E30 sarà il tuo miglior alleato durante i tuoi giochi nomadi.

La scheda grafica è accompagnata da un processore Intel Alder Lake-H I5-12450, che aiuterà l’RTX 4050 a fornire buone prestazioni sia nei giochi che nei programmi che richiedono molte risorse nella GPU e nella CPU. La suite Adobe funzionerà senza problemi con questa configurazione del computer.

Archiviazione SSD, ma senza Windows

Lo standard di archiviazione sui laptop è ovviamente SSD. L’Erazer Scout E30 non fa eccezione a questa regola, poiché è dotato di un’unità SSD con 512 GB di memoria, che consente di archiviare un numero limitato di giochi pur mantenendo le qualità di un SSD, ovvero: resistenza agli urti, risparmio energetico , migliore fluidità e velocità. Scrittura rispetto ad un hard disk tradizionale.

Questo computer è modulare anche sul lato SSD, in quanto lo slot M.2 è libero e pronto per ospitare un secondo dispositivo di archiviazione. Prima dell’acquisto, tieni presente che questo computer viene fornito senza sistema operativo (SO). Starà quindi a te installare Windows 10 o Windows 11, tramite chiavetta USB, seguendo i nostri tutorial.

Non perderti nulla dei saldi estate 2024 con Frandroid

I saldi estivi 2024 si svolgeranno da mercoledì 26 giugno alle 8:00 fino al prossimo martedì 23 luglio compreso. Durante queste quattro settimane di promozioni, ogni settimana si svolgeranno diversi saldi per aggiungere nuove offerte o anche per abbassare i prezzi dei prodotti ancora in stock.

Per non perdere nessuna delle buone offerte che condividiamo, ecco alcuni suggerimenti e link utili:

Segui il nostro conto @FrandroidPromos Solo per occasioni vantaggiose (ricordati di attivare la campanella per ricevere notifiche in tempo reale)

Unisciti al nostro canale WhatsApp Per avere una volta al giorno un riepilogo delle migliori offerte

Scarica la nostra app Frandroid (disponibile su iOS e Android) per attivare le notifiche dalla categoria “Buoni Affari” e ricevere così in tempo reale i nuovi articoli relativi ai saldi estivi

Iscriviti alla nostra newsletter per essere sicuro di ricevere offerte anticipate (non più di una email al giorno, cancellazione con un clic, nessuna distribuzione a terzi):

READ Lenovo introduce i nuovi laptop Yoga e uno straordinario schermo rotante a 360 gradi Piani di Franoid Bones È stato registrato! Controlla la tua casella di posta, sentirai parlare di noi! Non perdere nessuna buona offerta con la nostra newsletter I dati trasmessi tramite questo modulo sono destinati a Humanoid, l’editore del sito web Frandroid, in qualità di responsabile del trattamento dei dati. In nessun caso verranno ceduti a terzi. Questi dati vengono trattati a condizione che tu ottenga il tuo consenso all’invio via email di notizie e informazioni riguardanti i contenuti editoriali pubblicati su Frandroid. Puoi opporti a queste e-mail in qualsiasi momento facendo clic sui collegamenti per annullare l’iscrizione in ciascuna. Per maggiori informazioni puoi fare riferimento alla nostra policy completa sul trattamento dei tuoi dati personali. Hai il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione ai dati personali che ti riguardano per motivi legittimi. Per esercitare uno di questi diritti, invia la tua richiesta tramite il nostro modulo di richiesta di esercizio dei diritti dedicato.