James Webb Telescope per fornire un’immagine “più profonda” dell’universo – Notizie ICT

La NASA svelerà “l’immagine più profonda del nostro universo mai scattata” il 12 luglio, grazie al suo nuovo telescopio spaziale James Webb, ha detto mercoledì il capo dell’agenzia statunitense Bill Nelson.

“È molto al di là di qualsiasi cosa l’umanità abbia mai visto”, ha detto in una conferenza stampa allo Space Telescope Science Institute di Baltimora, il centro operativo di questo gioiello di ingegneria. $ 10 miliardi sono stati rilasciati a dicembre e ora si trovano a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra.

James Webb è in grado di guardare l’universo più di qualsiasi telescopio prima di lui grazie al suo enorme specchio principale e ai suoi strumenti che ricevono segnali a infrarossi, che consentono loro di scrutare attraverso nuvole di polvere. “Esplorerà i corpi del sistema solare e le atmosfere degli esopianeti in orbita attorno ad altre stelle, fornendoci indizi sul fatto che le atmosfere siano simili alle nostre”, ha affermato Nelson.

James Webb in particolare dovrebbe consentire di osservare le prime galassie, formatesi solo poche centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang, e gli esopianeti.

Grazie a un lancio efficiente da parte del partner della NASA Arianespace, il telescopio potrebbe rimanere operativo per 20 anni, il doppio della sua durata originariamente prevista, ha affermato Pam Milroy, vicedirettore dell’Agenzia spaziale statunitense.

Il 12 luglio, la NASA intende annunciare la prima analisi spettroscopica del James Webb Telescope di un pianeta lontano, un esopianeta.

