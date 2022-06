I prototipi di iPhone hanno un valore di quasi mezzo milione di dollari

È lo youtuber DongleBookPro che ha la possibilità di possedere questo prezioso e importante manufatto nella storia di Apple.

questo mercoledì, iPhone festeggia il suo 15° compleanno. In un giorno speciale, sei mesi dopo la presentazione del primo smartphone diretto al Macworld da parte di Steve Jobs, l’iPhone 2G è arrivato sugli scaffali degli Apple Store e dei rivenditori ufficiali. Il volto delle comunicazioni wireless non sarà mai più lo stesso, perché l’iPhone non è solo lo smartphone più venduto di tutti i tempi, ma anche il più innovativo delle prime generazioni.

Ma se oggi l’iPhone 2G si trova sul Web per poche decine di euro, i prototipi che sono stati utilizzati nel suo sviluppo sono molto rari. Considerando il Santo Graal dell’ecosistema Apple, i modelli di iPhone 2G non sono moltissimi e solo pochi fortunati possono vantarsi di possederne uno.

Questo è soprattutto il caso dello youtubeur DongleBookPro che ha accettato di prestarlo a un collega, Luca Meani, tempo video. Nel video vengono presentati diversi modelli e finalmente sembra che siano molto vicini al rendering finale dell’iPhone 2G.

Hanno anche un’etichetta di fabbrica sulla quarta di copertina che mostra alcune caratteristiche tecniche. È chiaro che iOS non è installato su questi due dispositivi, ma piuttosto uno shareware simile all’interfaccia dell’iPod Classic.

Ma ciò che rende unici questi prototipi è il loro valore. Ognuno di loro costa 500mila dollari, ovvero quasi mezzo milione di euro. Basti pensare che è praticamente impossibile possederne uno, sia per la sua rarità che per il suo prezzo relativamente alto…

_

Segui Belgio su iPhone FacebookE il Youtube e altri Instagram Per non perdere nessuna novità, test e consigli.