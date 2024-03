In seguito alla denuncia di Yannis Marshall, Bruno Vandelli è stato accusato da altri cinque studenti di comportamento inappropriato

L'informazione è stata divulgata dai nostri colleghi di parigino. Quest'ultimo ha raccolto le testimonianze di altri cinque studenti che accusano Bruno Vandelli di violenza sessuale.

Nel suo articolo, parigino Porta le testimonianze di molti studenti. In particolare, Matteo (nome di fantasia), ha letto una lettera davanti a una trentina di persone al centro di formazione di danza accusando Bruno Vandelli, uno dei direttori, di comportamento deviante. Menziona specificamente SMS “pervertiti” e sessioni di allenamento durante le quali il coreografo gli avrebbe strofinato il pene addosso.

Yiannis Marshall, ex insegnante della Star Academy, accusa l'ex giurato di manomissione a distanza: 'Preparatevi perché sarò spietato'

Un'altra presunta vittima accusa anche Bruno Vandelli e il marito di avergli inviato dei video pornografici quando aveva appena 15 anni. Un'altra presunta vittima ha riferito che il coreografo metteva i ragazzi che vedeva in prima fila nei suoi spettacoli. Modalità operativa fissa secondo quest'altro studente.

“SQuando sento la gente descrivermi come omosessuale, mi viene la nausea! Come persona che insegna da 45 anni, se fossi stato uno stupratore, lo avrebbero saputo. Lo ha commentato Bruno Vandelli, che respinge tutte queste accuse e si dice vittima di un “linciaggio mediatico”. A metà gennaio è stato Yannis Marshall, ex insegnante di danza della Star Academy, a sporgere denuncia contro il suo ex insegnante per “violenza sessuale su minore”.