Il locale di Robert La Frette ha chiuso i battenti: a Charleroi i commercianti non sono rimasti sorpresi dal fallimento di questo locale

Robert La Frette è una storia antica di Charleroi. Questa istituzione regionale, fondata in città dal 1952, ha annunciato la sua chiusura all'inizio della settimana, suscitando grande entusiasmo tra i residenti e la gente del posto. Se questi ultimi si dicono sorpresi, allora questo fallimento non costituisce un vero shock per i commercianti, ma al contrario.

Interpellati a RTL Info alle 13, alcuni di loro ci hanno detto che dovremmo aspettarci altri problemi di questo tipo in futuro. “I problemi principali sono il parcheggio e la mancanza di sicurezza.” Ad esempio, dice Aurelio Piccicuto, che gestisce un bar in centro città. “Quando parcheggi l'auto in un parcheggio e ti ritrovi con un'auto vandalizzata quando esci, non è molto divertente.”Allora si fida.