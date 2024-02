Il DNA della balenottera azzurra rivela che sta mettendo in pericolo la sua popolazione!

“ Le dimensioni non sono tutto» Lo scrittore americano Bill Vaughan ha detto della balenottera azzurra (Muscolo dei palenotteriMuscolo dei palenotteri). Infatti, anche se potrebbe essere il mammifero più grande attualmente sulla Terra, secondo The Guardian è in grave pericolo di estinzione.Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN).

Un fattore che potrebbe ostacolare la ripresa della popolazione è EndogamiaEndogamiaè stato studiato su un gruppo di balene blu dell'Atlantico dagli scienziati della rivista Genetica della conservazione. I risultati sono a dir poco inaspettati: il 100% dei 31 individui campionati possedeva DNA di balenottera comune (Balanotteri PhysalusBalanotteri Physalus), che rappresenta in media il 3,5% del totale GenomaGenoma.

DNA ibrido in quantità inaspettate

Sappiamo da diversi anni che queste due specie possono incrociarsi, Studio del 2018 Ha anche dimostrato la fertilità della sua prole ibrida. Questi ultimi sono straordinariamente capaci di riprodursi con le balene blu e questo processo avviene GeneticoGenetico portaporta Sostantivo: è l'introduzione. Essa porta alla comparsa di individui cosiddetti “misti”, cioè risultanti dalla trasmissione GenovaGenova Da un tipo a un altro risultatoIbridazioneIbridazione Appuntamento. Ma ciò che ha sorpreso gli scienziati è stata la quantitàADNADN Ibridi trovati in genomi sequenziati. ” grado diintroduzioneintroduzione Tra le specie che abbiamo trovato è stato inaspettato e molto più alto di quanto precedentemente riportato “, osserva il coautore dello studio Mark Engstrom, Specialista geneticoSpecialista genetico Ed un ecologista dell'Università di Toronto.

Un fenomeno unidirezionale e locale

Al contrario, gli scienziati non hanno individuato alcuna prova che le balenottere comuni abbiano ereditato il DNA della balenottera azzurra attraverso l’immersione. Sembra che ” Solo le balenottere azzurre sono in grado, o forse disposte a riprodursi con queste balene ibridesecondo Mark Engstrom. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che ci sono più balenottere comuni che balene blu. » Inoltre, l'incursione tra balenottere comuni e balenottere azzurre sembra essere un fenomeno che interessa solo il Nord Atlantico, senza una ragione apparente.

E allora il matrimonio tra consanguinei?

Sebbene non ci siano prove di un impatto negativo sulle balenottere azzurre, il ricercatore teme che questa incursione ridurrà la quantità di DNA di queste balene nelle popolazioni a lungo termine, minacciando di renderle meno resistenti ai cambiamenti nel loro ambiente. , causati soprattutto dall'uomo. La buona notizia è che i tassi di consanguineità richiesti inizialmente sono molto più bassi di quanto immaginato, con il flusso genetico che li collega ad altre popolazioni in altre parti del mondo, favorito dalle correnti oceaniche. Questo sarebbe un segno di una migliore diversità genetica, e quindi di una maggiore diversità ResilienzaResilienza Affrontare gli ostacoli che ostacolano la ripresa di questa popolazione. Le dinamiche genetiche scoperte sono intuizioni che potrebbero modellare il futuro delle strategie di conservazione per le specie marine iconiche.