Ho ricevuto un messaggio da uno sconosciuto su WhatsApp: i rischi si corrono

Se ricevi un messaggio da una persona sconosciuta, è molto importante seguire alcune precauzioni, come non rispondere, oppure segnalare e bloccare il contatto. Ma quali sono esattamente i rischi?

ricatto

Di per sé, un messaggio di una persona sconosciuta potrebbe non sembrare così minaccioso. Tuttavia, i rischi non devono essere trascurati.

Infatti, uno sconosciuto potrebbe approfittare della discussione per ottenere informazioni personali su di te, come il nome di un parente o il tuo indirizzo. In realtà puoi essere tentato di rivelarlo senza nemmeno pensare alla svolta della conversazione, purché entri in empatia.

La persona può quindi utilizzare queste informazioni private per ricattarti in un modo o nell’altro. Ad esempio, minacciando di divulgare pubblicamente alcune delle tue informazioni, o anche sollevando lo spettro di ritorsioni fisiche contro di te o qualcuno vicino a te.

il pirata

Attraverso diversi metodi, che spesso passano attraverso un link, uno sconosciuto può impossessarsi di uno dei tuoi account, sia su WhatsApp che su un’altra applicazione.

Può quindi usarlo non solo per farti del male, ma anche per impossessarsi della tua lista di contatti e quindi a sua volta hackerarla, continuando un ciclo infinito.

Il Phishing

Se ricevi un collegamento da una persona sconosciuta e fai clic su di esso, è molto probabile che finirai su una pagina Web falsa su cui sei tentato di fornire le tue informazioni personali.

Esistono molti tipi di phishing, alcuni più pericolosi di altri. Se alcuni tentativi di truffa si accontentano di ottenere informazioni poco serie e potrebbero interessare inserzionisti senza scrupoli, allora la maggior parte dei tentativi riguarda i dati del tuo conto bancario o una delle tue password private. Quindi può costarti caro.

Nel caso di una conversazione whatsapp è un po’ scontato, quindi gli hacker non esitano a nascondere tutto questo, ad esempio chiedendoti di connetterti al tuo account Facebook per poter accedere a una pagina web.

virus

Come per il phishing, il collegamento inviato dal contatto misterioso potrebbe contenere un virus che verrà scaricato a tua insaputa. Questo può essere fatto direttamente cliccando sul link o, più comunemente, attraverso un processo che sarai tentato di fare una volta raggiunto il sito falso a cui ha portato detto link.

Regole d’oro da seguire

Nel caso in cui uno sconosciuto ti contatti, dovresti stare attento. Se noti chiaramente che si tratta di una truffa, evita di rispondere e blocca lo sconosciuto. In caso contrario, sentiti libero di chiedere il motivo dello scambio e l’identità dell’individuo. Ma assicurati di seguire alcune regole di base:

Non fare mai clic su un collegamento che ti è stato inviato senza confermare l’identità della persona

Non credere ciecamente a un nuovo contatto che afferma di essere una persona cara che ha cambiato numero

Non divulgare informazioni personali a un contatto sconosciuto

Evita di essere troppo coinvolto in una conversazione con una persona sospetta

_

