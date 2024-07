Guardare lo sport fa bene al morale!

Secondo un recente studio giapponese, guardare lo sport in TV o andare allo stadio fa bene alla salute mentale.

Se non fai attività fisica, guardare gli atleti può avere un impatto positivo sulla tua salute mentale. Oltre a ridurre la solitudine, si crea negli individui un senso di appartenenza. MCE spiega tutto dalla A alla Z!

Consigli per migliorare ogni giorno

Oltre a consultare un professionista, molte azioni e attività possono essere svolte quotidianamente per migliorare la propria salute. Recentemente, uno studio lo ha dimostrato Consumo di formaggio Farà bene al morale.

In generale, il lusso richiede un buon consumo. COSÌ, Formaggio e frutta sono tra gli alimenti maggioritari Tra le persone più felici intervistate.

Il formaggio è in cima alla lista degli alimenti che ti rendono felice! Ce l’ha Effetto positivo sulla salute e sulla durata della vita, secondo la natura del comportamento umano. Dovrebbe essere consumato con moderazione, ma i ricercatori ritengono: Prove incoraggianti che il miglioramento della salute mentale è un percorso praticabile per un invecchiamento sano. »

Per coloro che odiano il formaggio, ci sono altri modi per migliorare la propria salute, Come lamentarsi ! In effetti, i ricercatori si sono resi conto che ” La meditazione congiunta può avere effetti benefici » Sulla salute mentale.

Due tipi di coruminazione Ed è esposto: Parlare di supporto (DS) e piagnucolio ossessivo (OP). DS è composto da « Condividere i propri problemi e discuterne con gli amici in modo costruttivo. » Ti permetterà di trovare sostegno e rafforzare i rapporti con i tuoi cari.

Mentre l’OP comporta un’eccessiva riflessione sulle emozioni negative. E così potrebbero Provoca molti effetti dannosi sulla salute mentale.

Lara Aknin, psicologa della Simon Fraser University, avverte: “ Concentrarsi troppo intensamente sugli aspetti negativi può portare ad una spirale discendente. “Questo metodo va preso con le pinze!

Con le Olimpiadi alle porte, un nuovo studio ha dimostrato gli effetti benefici della visione dello sport sulla salute mentale. MCE ti dice di più!

Guardare lo sport fa bene alla salute mentale?

Buone notizie per gli appassionati di sport! Lo ha dimostrato uno studio giapponese, condotto da ricercatori dell’Università di Waseda Esiste una relazione tra la salute e la visione dello sportPiace TF1 riporta.

Per il professor Shintaro Sutton, che ha guidato lo studio, i risultati sono fuori dubbio: “ Per coloro che desiderano migliorare la propria salute generale, guardare regolarmente gli sport, soprattutto quelli popolari, può essere un trattamento efficace. »

La domanda è il ruolo della visione nel cervello. Quando guardi lo sport, Attiva circuiti di ricompensaIl che spiega la felicità che ha provato.

Grazie all’imaging medico, i ricercatori sono stati in grado di vedere l’impatto della visione a lungo termine. Pertanto, le persone che sono abituate a guardare lo sport, lo hanno fatto Maggiore volume di materia grigia Nelle regioni cerebrali associate Per premiare i circuiti.

È consentito anche guardare lo sport Per ridurre i sentimenti di solitudine. Uno studio britannico questa volta, condotto su 7.249 persone, ha dimostrato che gli individui beneficiano di un maggiore benessere e si sentono meno soli.

Secondo i ricercatori, ciò è dovuto a:Aumentare le interazioni sociali durante gli eventi sportivi. C’è anche un senso di appartenenza. Tra gli appassionati di sport intervistati, una persona su due utilizza un evento sportivo per socializzare con chi lo circonda, mentre il 35% lo usa per appartenere a una comunità, secondo Un sondaggio.

