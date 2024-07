Prima di Francia-Belgio: “Chi?”: strepitosa la risposta di Mbappe a Onana

“Amadou Onana può ancora scambiare le magliette con te?” Lo ha raccontato un giornalista televisivo belga nella zona mista. Sorridendo, inizialmente sembrava che il futuro giocatore del Real Madrid non conoscesse il nome del giovane centrocampista dei Red Devils, che gioca per l’Everton. “Cosa sta succedendo? (…) Chi?” Poi il giocatore francese ha risposto in un attimo di esitazione durato qualche secondo.

“Amadou Onana, è il nostro centrocampista”, ha spiegato il giornalista, prima che la stella della Francia replicasse divertito: “Ah, sì, ne avevo sentito parlare. Sapete, molte persone parlano di me, non ho problemi con questo. Se vuole La mia maglietta può averla”. È un privilegio o una presa in giro. La sequenza ha scatenato commenti divertenti da parte di moltissimi utenti sui social, sufficienti a stemperare la tensione prima dell’incontro in campo con il rivale lunedì.