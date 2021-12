Gran Turismo Nations Cup: primo vincitore italiano

Indica una stagione straordinaria e il culmine della competizione, Valerio Galloè Primo italiano Successo Coppa delle Nazioni A partire dal Campionato Gran Turismo Certificato FIA 2021Chi ha introdotto la nuova auto quest’anno Porsche Vision Gran TurismoDisponibile da Gran Turismo7 Giorno di rilascio. Nel caso in cui le piste virtuali siano accese Dal 3 al 5 dicembre Sul posto Squadra Toyota L’altro protagonista che ha vinto il trofeo Campioni della serie dei produttori.

Iniziato venerdì 3 dicembreGiorno TOYOTA GAZOO Racing GT Cup. La gara si è svolta sul circuito dell’esperto pilota giapponese Lee Mans Tomoaki Yamanaka, soprannome Yamato_ Racing 38, Ha tagliato per primo il traguardo Solo quattro decimi Il suo compagno di squadra e campione dell’anno scorso, Takuma Mizono, Kerokuma_age20, E un impressionante nuovo arrivato di 16 anni Riguto Kobayashi, Alias TX3_tokari71. Questo è Il resoconto completo del concorso è disponibile.

Il giorno dopo era ora Finale della Global Manufacturers SeriesInsieme al team Toyota, il brasiliano Igor Fraca (IOF_RACING17), lo spagnolo Igor Fraga (IOF_RACING17) e lo spagnolo Igor Fraga (IOF_RACING17). Coca Cola Lopez (coca Iopez14) E i giapponesi Tomoki Yamanaka (Yamato_ Racing 38)Chi era in pareggio con i punti squadra Mazda. Grazie agli ottimi risultati ottenuti in tutte e tre le gare, il team Toyota è riuscito a salire sul gradino più alto del podio. Qui Il resoconto completo del concorso è disponibile.

Il punto forte dell’essere Finali Mondiali Coppa delle Nazioni Di Cron Tourism è certificato FIA (F Interndration Internationale de l’Automobile) L’ultimo giorno dello spettacolo si è svolto in totale il 5 dicembre 32 partecipanti Da 18 paesi diversi. La fase finale del concorso è stata suddivisa tra tre regioni principali: Asia-Oceania, EMEA e Stati Uniti. Ottimo finale Solo con I primi 16 sono classificati.

Prima della finale, Valerio Gallo Con 6 punti in seconda classifica e 8 punti in terza, i favoriti per il titolo. In gara il giocatore italiano ha mantenuto le aspettative, portandosi in testa al primo giro, ma con l’incertezza della tattica bit stop. Durante il 18° round22 Miyasono Un errore che ha permesso a Gallo di riconquistare la testa della corsa, raggiunto fino alla finale, ed è diventato il leader della corsa. Primo vincitore italiano della Coppa delle Nazioni.

È una grande stagione. Vincere la Nations Cup, quattro round e la Virtual Olympic Series è magico. Non so come descrivere le mie sensazioni in questo momento, ma vorrei dedicare questo campionato a tutti coloro che mi hanno sostenuto. Valerio Gallo, vincitore della Coppa delle Nazioni 2021

