Gennaio 2023 Giochi PS+: conquista lo spazio con Star Wars Jedi: Fallen Order e Axiom Verge 2

sistema caduto Si svolge dopo gli eventi dell’Episodio III e la creazione dell’Ordine 66, che richiede lo sterminio di tutti i Jedi viventi. Segui la storia di Cal Kestis, l’ultimo padawan Jedi e quindi l’ultima speranza di sopravvivenza della Forza. Dovrai continuare ad addestrare i Jedi con l’uso della Forza e della spada laser rimanendo nell’ombra in modo che i tirapiedi imperiali non ti trovino. Una vera opera a sé stante dell’universo di Star Wars, disponibile su PS4 e PS5, è descritta come “Fantastico gioco di Star Wars per un giocatoreIn un test Gamekult Disponibile qui .

Come ogni mese, gli abbonati PlayStation + avranno Il diritto ai giochi gratuiti . E quest’anno il 2023 inizia in grande stile, poiché Sony presenterà un gioco di Electronic Arts basato sulla popolare licenza di Star Wars rilasciata a novembre 2019. Star Wars Jedi: Fallen Order. Una sorta di preambolo per far venire l’acquolina in bocca ai videogiocatori prima dell’arrivo di un sequel, Star Wars Jedi: Sopravvissuto17 marzo 2023.

Il gioco sviluppato da Respawn Entertainment è accompagnato da altri due titoli meno conosciuti. Il primo non è discreto nella sua qualità, anzi, nella sua produzione. Assioma limite 2 È il prodotto di un uomo, Thomas Happ, sviluppatore ed editore del proprio franchise. Come molti nostalgici, si è posto il compito di far rivivere la patente, come meglio può Metroide Con i pixel, la sua grafica 2D e il suo ambiente unico. In questo gioco platform come nessun altro, esplorerai due mondi utilizzando tecnologie dimenticate. Se vuole la prima parte tipo metroideGamekult descrive quest’opera come Castlevania Nel MetroideometroidvaniaViaggio nel tempo garantito per i possessori di PS4 e PS5 Cerca il quiz di Gamekult ici.

Il secondo gioco è mediocre. Se non hai mai detto di no a un gioco gratis, Ricaduta 76 Ovviamente, verrebbe messo al terzo gradino di questa selezione perché fa vergognare la licenza. Un gioco post-apocalittico fatto di cianfrusaglie per non sventare il fiasco multiplayer Ricaduta 76 nel suo prodotto. indegna delle mie precedenti due ottime composizioni, Ricaduta 76 Lascerà un retrogusto caldo e pre-gommoso nonostante alcuni rari lampi di genio. salva con la sua atmosfera e la sua musica, Ricaduta 76 Vale comunque la pena fare una piccola deviazione, soprattutto perché pagherai solo per il tuo tempo e i possessori di PS4 saranno abbastanza fortunati da mettere le mani su un’esclusiva. Cerca un test Gamekult ici.