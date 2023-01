Cult Of The Lamb prende in giro il suo grande aggiornamento gratuito previsto per il 2023 | Xbox One

vera pepita indipendente del 2022, Culto dell’Ariete Ha attratto un numero incredibile di giocatori dalla sua uscita ultimo agosto. La sua estetica e il gameplay lo hanno reso un piacere colpevole difficile da rinunciare, e il 2023 promette di essere assolutamente delizioso per questo roguelite che non finisce mai di sorprenderci.

Finalmente un desiderio a lungo accarezzato è stato esaudito

Massive Monster funzionerà comunque per mantenere viva la fiamma. Lo ha annunciato lo sviluppatore, che è stato svelato tramite il suo account Twitter Culto dell’Ariete Riceverà un importante aggiornamento gratuito nel 2023.

La parola non è molto forte, perché lo studio intende accontentare la comunità di gioco sviluppando il gameplay del dungeon in un modo molto bello. Il messaggio pubblicato non potrebbe essere più chiaro e nel prossimo futuro saranno finalmente possibili gravi attacchi.

Attacchi pesanti – La prima rivelazione del principale aggiornamento gratuito dei contenuti per The Lamb Cult nel 2023 pic.twitter.com/Ku810Qp24r – Adorazione dell’agnello 🙏🐑👑 (cultofthelamb) 30 dicembre 2022

Concretamente, presto sarà possibile per il giocatore avere ulteriori opzioni di combattimento, con un attacco caricato a spada, la possibilità di scagliare più pugnali in linea retta, oltre al fatto di scagliare la propria ascia in maniera boomerang. , in modo da danneggiare il viaggio di andata e ritorno. L’arrivo di attacchi pesanti è solo un assaggio di ciò che verrà.

E il un altro messaggio Pubblicato un po’ dopo il post originale ci dice anche che Massive Monster intende migliorare la difficoltà, l’accessibilità e la “qualità della vita”. Inoltre, lo studio si concentrerà anche sulla risoluzione di diversi problemi riscontrati nelle versioni per console.

Disponibile su Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC, Culto dell’Ariete Vedo già l’anno 2023 che si profila all’orizzonte.