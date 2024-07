Ecco la soluzione per risolvere il problema delle foto che vengono cancellate e poi appaiono di nuovo

Dopo che il fastidioso bug delle foto è riemerso diversi anni dopo la sua eliminazione, Apple sembra aver trovato una soluzione più generale.

Ripensa a solo un paio di mesi fa. Molti utenti iPhone, dopo aver installato iOS 17.5, si sono lamentati di un bug molto fastidioso che faceva riapparire foto cancellate diversi anni fa. Apple risolverà il problema con iOS 17.5.1 e spiegherà dalle 9 alle 5 mac Alla fine queste foto non sono state sincronizzate correttamente con iCloud. “Tuttavia, è possibile che i file persistano da un dispositivo a un altro quando ripristini da un backup, esegui un trasferimento da dispositivo a dispositivo o quando ripristini da un backup iCloud ma senza utilizzare Foto iCloud.”Poi Apple ha spiegato.

Tuttavia, l’azienda ha dovuto rassicurare i suoi utenti dopo questo potenziale nuovo scandalo. Per questo motivo iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia offriranno una soluzione più generale, basata su una nuova cartella denominata Recovered. iOS eseguirà automaticamente la scansione della tua libreria di foto e troverà foto o video che sono stati eliminati per errore.

La cartella (che apparirà solo se hai file corrotti nella tua libreria di foto, ndr.) sarà protetta dall’icona del tuo iPhone (o Face/Touch ID) e correggerà la corruzione nella tua libreria di foto.

_

Segui il Belgio su iPhone Facebook, Youtube et al Instagram Per non perdere nessuna delle buone notizie, dei test e delle offerte.

Ricevi le nostre ultime notizie direttamente sul tuo WhatsApp iscrivendoti a Il nostro canale.