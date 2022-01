Finalmente utile pieghevole nel mercato dei laptop?

Se a questo punto ASUS non ha svelato tutte le specifiche tecniche dello ZenBook 17 Fold, sappiamo già che si basa su un pannello OLED certificato VESA DisplayHDR 500 True Black. Questo pannello sfrutta la definizione 2,5K (2.560 x 1.920 pixel), visualizza un contrasto di 1.000.000:1, copre l’intera gamma DCI-P3 ed è limitato a un tempo di risposta di soli 0,2 ms. Tuttavia, il refresh è limitato a 60Hz.

Sotto questa schermata, ASUS ricorda la presenza dell'ultimo

Intel Alder Lake a basso consumo (in particolare il Core i7-1250U previsto nelle versioni di fascia alta del dispositivo). Il processore scelto è accoppiato con un massimo di 16 GB di LPDDR5, mentre lo spazio di archiviazione può arrivare fino a 1 TB di SSD M.2

NVMe.

Per quanto riguarda la connettività, lo ZenBook 17 Fold ha due porte USB-C Thunderbolt 4 e un jack per cuffie. La sua connettività è basata su Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2. Il dispositivo è dotato del resto della batteria da 75 watt e del sistema audio firmato Harman Kardon e certificato da Dolby Atmos. ASUS ha finalmente annunciato che il suo display sarà in grado di resistere a 30.000 pieghe e rotazioni prima che la sua cerniera mostri segni di debolezza.

Previsto per la metà del 2022, lo ZenBook 17 Fold sarà lanciato a partire da 3.999 euro, ci dice ASUS France.