Facebook sta adottando un nuovo formato video come TikTok

Nel tentativo di rinnovarsi, Facebook adotterà presto un nuovo formato video simile a TikTok. Tutti i video saranno ora verticali e a schermo intero. Preparati a scorrere!

Da tempo ormai i social network di Meta, Instagram e Facebook, tengono d'occhio i rivali TikTok, che ha riscosso un enorme successo con oltre 1,5 miliardi di utenti in tutto il mondo. Per fare ciò, ha convertito tutti i video delle piattaforme in Reels, video brevi e di grande impatto, ha introdotto caroselli musicali sulla piattaforma fotografica e ha persino aggiunto una scheda “Video” a Facebook. Quest’ultimo ha perso slancio già da qualche tempo e sta invecchiando sempre più, con i più giovani che favoriscono il suo rivale cinese. Inoltre, Meta sta cercando di rinnovarlo rielaborando il formato video, come annunciato nel 2018 Post sul blog. C'è un senso di déjà vu, vero?

I video di Facebook sono come TikTok: un formato verticale onnipresente

Tutti i video verranno ora visualizzati in modalità verticale e a schermo intero per impostazione predefinita, siano essi bobine o formati più lunghi. Come in TikTok, possiamo scorrere lo schermo per navigare – o meglio consumare – al contenuto successivo, secondo le raccomandazioni dell'algoritmo di raccomandazione. Il titolo del video, la descrizione, il nome dell'operatore video, la musica utilizzata e la posizione verranno visualizzati nella parte inferiore sinistra dello schermo, mentre Mi piace, Commenti, Condivisione e Invia a Messenger saranno sul lato destro.

Ci sono ancora alcune differenze rispetto all'interfaccia del social network cinese. Per i post, infatti, il pulsante “Mi piace” permetterà di reagire in diversi modi, utilizzando emoji a forma di cuore o di supporto o il famoso pollice in su blu. Inoltre, possiamo restituire i video in formato orizzontale a quelli compatibili utilizzando il pulsante “Schermo intero”. Troveremo anche funzioni di pausa, riavvolgimento e avanzamento veloce.

“Anche se Facebook rimane la sede di tutti i tipi di video, offriremo più Reels per soddisfare la crescente domanda di questo formato.”“, scrive Meta. Si vede! Questo nuovo launcher debutterà su dispositivi iOS e Android negli Stati Uniti e in Canada, prima di espandersi a livello globale nei prossimi mesi.