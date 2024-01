Espallion. Immersione nell’infinito dell’universo: “Terra nel cielo”

La Stagione Culturale della Comunità Comunale accoglie, in anteprima, la nuova creazione de La Musarde, “La Terra nel Cielo”, destinata ai più piccoli ma anche ai grandissimi.

Immergiti nell'infinito dell'universo nello spazio multiculturale Entraygues, sabato 3 febbraio alle 18.

La Musarde ci rivela: “La terra nel cielo”. Situata al crocevia tra musica, canzone e video, questa installazione è un viaggio poetico in cui materiali, luci, immagini, musica e l'attrice manipolatrice tessono connessioni tra il cosmo e il subconscio, tra il cosmo e l'immaginario collettivo.

Gli spettatori vengono posti all'interno di un dispositivo immersivo, dove sono circondati dalla propagazione del suono e da proiezioni in movimento a 360 gradi. Attingendo a miti, racconti e storie leggendarie, l'azienda ci invita a sognare insieme verso l'infinito in cui viviamo in sospensione. Un viaggio unico nel mistero della vita destinato a tutto il pubblico. Lo spettacolo è aperto a partire da un anno di età.

Informazioni sull'offerta

Fino al 3 febbraio, l'impresa ha sede a Entraygues-sur-Truyère per la fase finale della costruzione.

È quindi un'anteprima quella che il pubblico della comunità comunale accoglierà “La Terra nel Cielo”. Un imperdibile incontro sensoriale tra sogno ad occhi aperti e scienza.

Sabato 3 febbraio, alle 18, nella Sala Interculturale di Entraygues. Spettacolo per tutto il pubblico. Durata 30 minuti. Prezzo: 5 euro. Informazioni e prenotazioni: www.comtal-lot-truyere.fr – Cultura@3clt.fr – 05 65 48 33 90.