Edizione Speciale Giornata del Microbiota e della Salute

Si terrà martedì prossimo, 26 marzo 7sì Edizione della Giornata del microbiota e della salute Alla Cité Internationale de la Gastronomie di Lione. Un momento di incontri e scambi mirati Sensibilizzazione sul tema del microbiota e sul suo impatto sulla salute.

Organizzato in collaborazione conRafforzare l’Alleanza del Microbiota, LeonPeoplePool Offre un'edizione “speciale”. Per l'incontro del 2024. Attraverso di esso, infatti, verranno approfonditi diversi temi legati ai microbi e alla salute Leitmotiv “7 anni di riflessione”. Concretamente, per ogni argomento affrontato, Il suo sviluppo sarà ripercorso a partire dal punto di partenza “7 anni fa”, proiettato nei prossimi sette anni.

Esplora nuovi approcci al microbiota e alla salute

Riguarda il tema centrale Microbiota e salute Che gli attori dell’ecosistema si riuniranno e confronteranno le loro idee. L'evento riunisce attori accademici, medici e industriali (PMI e grandi gruppi) Su questo argomento di attualità e portatore di innovazione.

Nel 2024 sarà particolarmente evidenziato Modificare il microbiota intestinale, L'argomento principale dell'asse nutrizione e salute.

Nel programma della Giornata Microbioma e Salute:

progresso Ricerca e applicazioni

Evoluzione degli strumenti Sviluppare prodotti per la modificazione del microbiota

Sviluppare prodotti per la modificazione del microbiota impatto Contesto organizzativo Sull'innovazione

Sull'innovazione Sviluppi del mercato e del business Del settore

Ricerca e innovazione partecipata

arrivare a Nuova mostra “Microbeta” Nella città internazionale della gastronomia

Un evento scandito da diversi punti come le conferenze Argomenti scientifici et al Tecnologicoil seguace Interviste BTOB Per sviluppare nuove partnership e momenti di amicizia Informazioni sulla rete.

Questo importante evento segna uno dei momenti salienti dell'animazione che LionPeople apporta al suo ecosistema.

Per conoscere le ultime tendenze sul microbioma, vai al nostro articolo: 5 migliori iniziative sul microbioma

E per approfondire il tema della biologia: ne parlano anche gli esperti di Nutrikéo Libro bianco “Mangiare domani” Scritto in collaborazione con i nostri partner del gruppo IFoodEA. Il secondo volume è dedicato agli esseri umani – Il problema principale riguardava la nutrizione o il mangiare positivo -Disponibile a breve. Iscriviti gratuitamente per riceverlo non appena verrà rilasciato.