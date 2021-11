Ecco le migliori promozioni Samsung Black Friday

Samsung, a sua volta, ha lanciato la Black Week sul suo negozio online, Samsung Shop. Il marchio coreano offre ora grandi promozioni sui suoi smartphone di fascia alta, sui tablet più recenti e persino sulle sue cuffie wireless.

Samsung vende smartphone, tablet e relativi accessori direttamente sul suo sito ufficiale. Il suo negozio online, Samsung Shop, ha appena lanciato oggi le sue promozioni del Black Friday e sta già mostrando alcune buone offerte. Ecco la nostra selezione delle migliori promozioni:

Samsung Galaxy A52s 5G a 379 euro

Con una carta artistica particolarmente equilibrata, Samsung Galaxy A52s 5G Si classifica come uno dei migliori smartphone disponibili in questa fascia di prezzo. È semplice, il test Frandroid gli ha assegnato punteggi tra 8 e 9 su tutti i parametri più importanti: schermo, fotocamera, prestazioni o persino autonomia.

L’esperienza offerta da questo telefono è particolarmente soddisfacente grazie al bellissimo display AMOLED da 120Hz, all’efficiente sensore di immagine da 64MP o alla batteria da 4.500mAh che garantisce una buona giornata di autonomia. Apprezziamo anche il suo design originale noto per le sue bellissime finiture e i colori unici.

Lanciato a settembre 2021 a 459€, lo trovate già Samsung Galaxy A52s 5G a 379 euro sul sito ufficiale Samsung. Viene offerto anche un guscio protettivo.

Il prezzo del Samsung Galaxy S20 FE parte da 399 euro

Se Samsung Galaxy S20 FE È la meravigliosa sorpresa del 2020 per l’azienda coreana. Qui, Samsung offre un riepilogo dei suoi migliori smartphone di fascia alta a un prezzo ancora più interessante. Quindi troviamo un impressionante display AMOLED da 6,5 ​​pollici a 120 Hz, un’unità di immagine di fascia alta o anche una buona autonomia per un giorno. Insomma, è uno smartphone di fascia alta che non ha il prezzo.

Disponibile in versione 4G o 5G, il conveniente Samsung Galaxy S20 FE è disponibile sul sito Web Samsung. Versione 5G (che consigliamo grazie al suo processore più potente) Offerto a € 499. La versione 4G costa 399 euro. In entrambi i casi viene introdotto un guscio protettivo.

160€ di sconto su tutti i telefoni Samsung Galaxy S21s e in dotazione una scocca ufficiale

Il Samsung Galaxy S21 Questa è la scommessa sicura di Samsung. L’ammiraglia del marchio quest’anno ha giocato la carta dell’efficienza. Il suo design era elegante, con un sensore di immagine ben caratterizzato e un involucro in plastica (sull’S21) o in vetro (su S21+ e Ultra) ed è molto piacevole al tatto.

Dal punto di vista tecnologico, Samsung ha integrato le sue migliori tecnologie. Il display Super AMOLED con colorimetria impeccabile beneficia di una frequenza di aggiornamento di 120Hz e sotto il cofano si trova il processore Exynos di ultima generazione insieme a 8 o 12 GB di RAM. Infine, lato fotocamera, è presente un versatile triplo sensore d’immagine da 12 + 12 + 64 MP.

aggiungi a questo Interfaccia OneUI Quasi perfetto e facilmente personalizzabile, ecco uno smartphone funzionale, maneggevole e in grado di durare 3 o 4 anni senza sfarfallio. Semplicemente, una scommessa sicura.

Per il Black Friday, Samsung sta abbassando il prezzo dei tre telefoni Galaxy S21. Galaxy S21 standard costa 699 euroIl prezzo del Galaxy S21 + 799 euro, e infine il prezzo del Galaxy S21 Ultra è sceso a meno di 1.000 euro. Per ognuno di questi tre dispositivi viene presentata una cover ufficiale e un file Galaxy SmartTag +, piccolo tag di geolocalizzazione.

Samsung Galaxy Tab S7 FE a 499 euro

Proprio come il Samsung Galaxy S20 FE, Nessun Galaxy Tab S7 FE È un tablet di fascia alta che fa alcuni compromessi per un prezzo accessibile. Con una definizione di 2560 x 1600 pixel, lo schermo LCD da 12,4 pollici è uno dei punti di forza di questo tablet. È in grado di visualizzare un gran numero di colori, con un elevato rapporto di contrasto e una grande luminosità. Usare video e serie su questo tablet è un vero piacere.

Dal lato del processore, lo Snapdragon 750G offre prestazioni sufficienti per gli usi tradizionali. Comprendi che non giocherai ai giochi più impegnativi in ​​alta qualità con il Samsung Galaxy Tab S7 FE, ma le app per l’ufficio e l’intrattenimento funzionano perfettamente. Buon punto: la S Pen è inclusa e si attacca al tablet grazie al sistema magnetico.

È stato lanciato al prezzo di 599 euro all’inizio dell’anno scolastico 2021, Il prezzo del Samsung Galaxy Tab S7 FE scende a 499€ sul sito Samsung. Vengono offerti anche 50 euro di credito Google Play, sufficiente per godersi applicazioni a pagamento o qualche video on demand.

Samsung Galaxy Tab A7 a €199

Per budget ridotti, il Samsung Galaxy Tab A7 è uno dei tablet più convenienti del marchio. È dotato di uno schermo LCD da 10,4 pollici particolarmente adatto per l’utilizzo in formato orizzontale. La forma rende questo tablet un’ottima piattaforma per guardare video a un ritmo confortevole.

Il Samsung Galaxy Tab A7 ha un processore Snapdragon 662, che è un chip di fascia media che è ampiamente sufficiente per l’uso multimediale, tra navigazione web, social network e consumo di contenuti video. Infine, l’autonomia dell’XXL lo rende un alleato ideale nei lunghi viaggi.

Per il Black Friday, Samsung abbassa il prezzo del Samsung Galaxy Tab A7 di 50 euro. Così si scende a 199 euro.

Galaxy Watch 4 da 199 euro

Nel piccolo mondo degli orologi connessi, il Galaxy Watch di Samsung è riuscito a ritagliarsi una buona reputazione. Quest’anno, Samsung ha rilasciato due nuovi orologi, vale a dire Galaxy Watch 4 e il Galaxy Watch 4 classico.

Galaxy Watch 4 è il più semplice ed economico dei due. È un orologio dal design circolare e un bellissimo display AMOLED. Ha tutto ciò che ti aspetteresti da un orologio connesso di fascia alta: notifiche, chiamate su smartphone, app personalizzate e monitoraggio della salute. Il vantaggio di quest’anno è che è installato sotto Wear OS 3. In altre parole, è possibile installare app dal Play Store.

Il Galaxy Watch 4 Classic utilizza ciò che ha reso i precedenti orologi Samsung connessi tanto successo: la lunetta girevole. Questo grande cerchio di metallo attorno al quadrante facilita la navigazione nell’interfaccia. Basta girarlo una volta e sentire la sensazione di solco tra le dita per essere assolutamente convinti della sua utilità.

Durante il Black Friday, il Galaxy Watch 4 beneficia di uno sconto istantaneo di 70€ su tutte le sue edizioni, Inclusa la versione dettagliata, che ti consente di personalizzare il tuo design. Stessa storia per il Galaxy Watch 4 Classic, che merita uno sconto immediato di 100 euro.

Secondo paio di Galaxy Buds 2 a € 74,50

Il Galaxy Buds 2 Queste sono le nuove cuffie in-ear di Samsung, che sono state introdotte poche settimane fa sul mercato. Prendono il design “a pulsante” dei precedenti auricolari Samsung. Leggero e soprattutto discreto, ha il vantaggio di non includere l’elettronica in una brutta canna.

I Galaxy Buds vengono consegnati in una piccola custodia di ricarica nel Samsung Store al prezzo di 149 euro. Ma fino all’inizio della prossima settimana, se acquisti un paio di Galaxy Buds, il secondo sarà a metà prezzo, a 74,5 euro. Un regalo di compleanno molto bello.