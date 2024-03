Ecco gli ultimi virus in roaming di Messenger e come proteggersi da essi

I virus su Facebook purtroppo fanno parte della vita quotidiana di molti utenti del social network. Ora, un nuovo strumento, Python InfoStealer, è arrivato su Messenger, come riportato da CyberReason. Principio? Richiedi agli utenti di scaricare i file inviati tramite messaggi. Il malware ha iniziato a prendere di mira il luogo di lavoro con messaggi diretti a dirigenti aziendali e liberi professionisti. Python InfoStealer si è quindi finto un cliente scontento e ha inviato file ZIP o RAR contenenti il ​​virus.

Un certo bug si sta bloccando in Messenger

Una volta arrestato l'utente, Python InfoStealer esegue due programmi di download per ottenere i file necessari per l'hacking. Cercherà quindi di ottenere quanti più dati possibile senza limitarsi a cercare su Messenger. I browser interessati sono Brave, Chrome Browser, Chromium, Google Chrome Browser, Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Opera Web Browser. Secondo CyberReason, compromettendo un utente, Python InfoStealer cercherà di recuperare le credenziali per ransomware o attività di furto di identità. Quindi la soluzione è semplice: fai attenzione ai messaggi contenenti file ZIP e RAR!