È possibile trovarli nei giorni festivi?

In caso di carenza cronica, le ultime console casalinghe arriveranno in quantità molto limitate in Belgio per Saint-Nicolas e Natale.

È una crisi unica nella storia dei videogiochi. Anche le console domestiche nuove e vecchie saranno oggetti rari in Belgio per le vacanze del 2021. Il motivo è la carenza globale di semiconduttori e la crisi delle spedizioni e dei container. Dopotutto, le azioni belghe saranno rese disponibili in poco tempo da qui a Natale? Stiamo valutando, macchina per macchina.

PlayStation 5, l’oggetto di ogni avidità

È sicuramente la console più ambita in Belgio. Ma dal suo lancio nel novembre 2020, la PS5 di Sony non si è praticamente vista da nessuna parte. In MediaMarkt, nel centro di Liegi, ad esempio, le dimissioni sono ben visibili. Non abbiamo una PS5 in stock., insiste su una nota pubblicata nella sezione videogiochi. Non sappiamo quando ne riceveremo qualcuno e non abbiamo prenotazioni”. Anche la vicina FNAC rifiuta categoricamente di registrare le prenotazioni.

Visto su MediaMarkt nel centro di Liegi: Poster che spiega chiaramente lo stato delle scorte di PS5.



È difficile biasimarli se le aspettative di consegna sono confuse o inesistenti. La situazione continuerà?

Sony Silent e MediaMarkt

Il servizio stampa di MediaMarkt si è rifiutato di rispondere alle nostre domande. C’è anche silenzio radio al campo Sony Interactive Entertainment Benelux. Le nostre richieste di intervista sono rimaste inascoltate. chiamati manager Non sono consentite interviste o altri commenti e dichiarazioni su questo argomento., afferma il servizio stampa. “Per ora, questo contatto viene stabilito a livello internazionale e dobbiamo attenerci al comunicato stampa”.

Così l’ultimo comunicato stampa si riferisce al lancioPlayStation Store ufficiale online. Se anche i due modelli di PS5 si esauriranno su questa piattaforma, questo sito mercantile verrà infine richiamato per competere con i negozi tradizionali.

La stessa Sony ha iniziato a competere con i negozi classici con l'arrivo del proprio negozio online dedicato al mondo PlayStation.



Promessa in un pacchetto costoso

In questo deserto dall’orizzonte misterioso, Carrefour è uno dei pochi marchi che mostra ottimismo. Nel suo ultimo “volume”, valido dal 17 novembre al 24 dicembre 2021, la catena di supermercati PlayStation 5 promette di… “stock limitato” Con tre giochi e un controller a 699 euro. Sono 200 euro in più che se la console ti fosse mostrata nuda.

Anche se la pillola è un po’ amara, punendo il cliente, Carrefour non è il primo a caricare PS5 in un pacchetto (estremamente) costoso. E le azioni? “C’è un grande volume pianificato per questo volume, consegnato in tre rate.”, afferma Serene Stamboli, portavoce di Carrefour. “I negozi funzionano con elenchi di prenotazione – questo è ciò che consente ai clienti di ottenere questo articolo – perché la merce consegnata a noi viene venduta automaticamente”.

Nella categoria di coloro che sembrano essersi assicurati l’arrivo di piccole quantità di PS5, anche Proximus sta provando a fare bene, con l’operatore che offre ai nuovi clienti un bundle Flex per ottenere la PS5 Digital Edition a 99 euro. Ricordiamo che la versione digitale non dispone di un’unità disco, e quindi si basa esclusivamente sull’acquisto di giochi online.

Nintendo in un’imboscata e Microsoft nell’anonimato

Il padre di Mario ha rilasciato una versione riveduta, corretta e migliorata di Switch ad ottobre. Con uno schermo più grande e più spazio di archiviazione, il modello Switch OLED è già assente dagli abbonati. “Le forniture sono molto complicate ma il prodotto è disponibile di volta in volta”Lo afferma la portavoce di Carrefour, Sirene Stamboli.

In effetti, sembra che gli scaffali dei negozi siano per lo più popolati dai precedenti Switch e Switch Lite, esclusivamente la versione portatile.

Sul suo sito, Nintendo spiega le differenze tra i tre modelli Switch. Ma il più recente, lo Switch OLED, sarà difficile da trovare entro la fine dell'anno.



Nonostante le sue innegabili qualità, Xbox Series X, la console di fascia alta di Microsoft, sembra assente dagli scaffali come lo è dalle preoccupazioni del negozio. D’altra parte, è meno complicato trovare la sua sorellina, Xbox Series S, a potenza limitata.

PS4 e Xbox One dimenticate

Di solito coesistono due generazioni di console rack. Il 2021 è un’eccezione alla regola. Le buone vecchie PlayStation 4 e Xbox One sono state assenti negli ultimi mesi come PS5 e Xbox Series X. Sony e Microsoft si stanno concentrando sulla già lenta produzione di nuovo hardware.