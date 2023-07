Disse suo figlio Marco, un famoso compositore italiano

Potresti essere figlio di una leggenda musicale e non praticarla. Marco Morricone, 65 anni, ha vissuto tutta la sua vita in un vortice di arpeggi senza suonare una sola nota. Ha seguito suo padre in giro per il mondo per trent’anni per prendersi cura dei suoi affari e assicurarsi il lavoro. “Chiaramente non ho le qualità per seguire le sue orme”L’avvocato ha concordato pochi giorni prima una visita al La Rochelle International Film Festival, dove il documentario di Giuseppe Tornadore (regista) Cinema Paradiso [1988]) dedicata al padre morto il 6 luglio 2020.

Domani parteciperà anche a una masterclass con il regista italiano Marco Tullio Giordana, che ha lavorato con il compositore. Pasolini, Morte di un poeta (1995)

Tortura IL “Maestro”, poiché preferiva il soprannome e non lo mantenne mai per deficienza musicale del figlio maggiore. Invece: “Conosceva le difficoltà della professione, Spiega Marco Morricone. Era un uomo pieno di domande e sofferenze, spinto dall’ossessione di progredire sempre. Un giorno chiese a mia figlia, che prendeva lezioni di piano, se suonava dodici ore al giorno. Il piccolo ha risposto: “Mai in vita mia, nonno!” Quindi ha ordinato di fermare tutto. » Dei quattro figli di Ennio, Andrea è stato l’unico a sfidare gli avvertimenti e l’aura paterna indomita per diventare direttore d’orchestra e compositore. Il più giovane, Giovanni, lavora con Marco e Alessandra è medico. Ad ogni modo, ognuno aveva una scelta che non aveva mai avuto. Ennio Morricone, si apprende nel documentario, è stato costretto ad abbracciare un destino musicale dal padre trombettista jazz, la cui professione primaria era la medicina. Gli amanti della musica e dell’industria cinematografica lo stanno ringraziando. “ Era un uomo pieno di domande e sofferenze, spinto dall’ossessione di migliorare sempre. “ Secondo i testimoni, l’uomo era severo, a volte persino isterico. Non proprio qualcosa da fare a metà. Anche con il compagno Sergio Leone che lo considera “COME [son] Miglior sceneggiatore ». I due artisti vivevano a 200 metri l’uno dall’altro a Roma. Come Nino Rota e Federico Fellini, Michel Legrand e Jacques Demy o John Williams e Steven Spielberg, hanno formato un duo cinematografico che è diventato inseparabile attraverso canzoni e film iconici.Per un pugno di dollari, il buono, il brutto e il cattivo, C’era una volta il Westeccetera.). Cosa c’è dopo questo annuncio? READ Due nuovi scheletri sono stati trovati tra le rovine della città romana di Pompei, distrutta dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., ha detto il Ministero della Cultura italiano. 500 collaborazioni Ma non possiamo ridurre la carriera di Morricone agli spaghetti western di Leon, che sono leggendari, la sua filmografia di 500 collaborazioni è molto eclettica. Erano Sergio Corbusi (Il Grande Silenzio), Pierpaolo Pasolini (teorema), in Henri Verneau (Una tribù di siciliani), George Lautner (professionale), Roland Joffe (compito), Bernardo Bertolucci (1900), Terrence Malick (I raccolti del paradiso) o grazie a Quentin Tarantino, che ha vinto il suo secondo Oscar nel 2016. gli otto odiosi. Nove anni dopo, ha visto la sua intera carriera premiata con la prestigiosa statua. “ Papà era un rivoluzionario musicale “ “Papà era un rivoluzionario musicale. Marco Morricone insiste. Piuttosto che un semplice compagno, nei film lo ha fatto come un personaggio a tutti gli effetti. » Ma il geniale compositore fiorì attraverso composizioni più personali, musica da camera e orchestra, e una messa dedicata a Papa Francesco. “C’era una sorta di dualità in lui: quando scriveva per il cinema, doveva recitare i suoi dolori; Quando scriveva per se stesso, era completamente libero”.Suo figlio spiega ancora prima di notare che i brani inediti di suo padre potrebbero presto emergere da un repertorio già consistente. “Sarà una sorpresa…” Ennio**, Di Giuseppe Tornatore. 2h36. Mercoledì di festa Giuseppe Tornatore ha lavorato con Ennio Morricone per venticinque anni, esp Cinema Paradiso O La leggenda del pianista sull’oceano. Questa complicità ha prodotto oggi un lungo documentario con interviste al maestro, filmati d’archivio, estratti di film e numerose testimonianze di musicisti e registi, affascinanti e non solo. Classico nella sua forma ma accattivante, ne sottolinea la ricchezza e la diversità, dagli esperimenti musicali alle irresistibili colonne sonore. Dietro il compositore residente, appassionato di comunicazione e fiducioso nella sua arte, emerge un uomo complesso attraverso eventi rivelatori. Un viaggio melodioso, abbondante e toccante. READ Var. Alla ricerca del padre italiano scomparso

