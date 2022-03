Des PC en force au MWC, la fuite Nvidia et la tech mobilisée contre la Russie

La guerre en Ukraine se déplace sur le terrain de la tech où les géants du secteur prennent des dispositions contre la Russie. Le Mobile World Congress se tenait cette semaine et on ya vu beaucoup… de PC. Enfin, Nvidia un reconnu avoir été vittima di un attacco informatico et les informazioni cominciando à fuiter.

La versione di Nvidia per gli indici su Nintendo Switch e GeForce RTX

Nvidia un admis avoir été victime d’une cyberattaque la semaine passée. Si une partie du code source du DLSS a fuité, d’autres information ont fait leur apparition sur le web. Iniziare con le donazioni relative a un lavoro in partenariato tra Nvidia e Nintendo pour l’élaboration d’une nouvelle console Switch ou encore des informations sur les prochaines carte grafiche GeForce RTX 4080.

MWC: smartphone, più PC

Salon habituellement dédié presque Exclusive aux smartphones, le Mobile World Congress a rouvert ses portes cette semaine après deux ans d’arrêt. Bon nombre de ténors du secteur ont joué le jeu en venant présenter leurs derniers bijoux, notamment Xiaomi, Oppo, Realme o encore Honor dont des appareils avec écrans pliables comme le Honor Magic V o lo Xiaomi Mi Mix. Mais ce sont surtout les PC qui ont été à l’honneur, se révélant chez Huaweisigno leur ritorno chez Samsungde manière surprenante chez Nokia o encore chez Lenovo venu notamment presenter il ThinkPad X13s.

Guerre en Ucraina : le monde de la tech sanzionine la Russie

Alors que le conflit fait rabbia tra la Russia e l’Ucraina, il mondo della tecnologia e la decisione di monter au créneau e s’aligner sulle posizioni internazionali e diverse sanzioni contro l’incontro di Vladimir Poutines et les. Mela a stoppé ses ventes en Russie, Imitée par d’autres, et promis de l’aide humanitaire. Intel e AMD ont décidé de ne plus livrer de puces en Russie et Google Maps come Apple Plans non ha più informazioni sulla circolazione in Ucraina versare protetto le popolazioni. Si nombreux sont ceux qui craignent que la Russie coupé internet à l’Ucraina ou au reste du monde, Elon Musk a, lui, décidé de posizionatore di satelliti Starlink au-dessus du pays attaqué.

Le test de la semaine : la camera sous l’écran d’Oppo

Au MWC, Oppo a fait la demo d’un très impressionnant prototipo di camera sous l’écran pour nos smartphones. Une technologie qui n’est pas nouvelle, ZTE o encore Samsung sul Galaxy Fold 3 s’y sont récemment saggi, mais qui semble pour une fois bien mieux aboutie. On cherche encore le capteur sous la dalle…

Il video della serata

Pegno YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre applicazione Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articoli, dossier, et riguardo ai dernières vidéos YouTube.