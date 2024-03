Crisi ovvero la seconda finale di Coppa del Belgio in dodici mesi. Queste sono le due possibilità a disposizione dell'Anversa in vista della semifinale contro l'Ostenda, la cui andata si è conclusa con un sorprendente pareggio per 1-1. Gli uomini di Mark van Bommel hanno avuto la buona idea di scegliere la seconda opzione.

Il primo quarto d'ora, pieno di determinazione, ha dato il tono. In 10 minuti, Anversa ha distrutto i sogni di successo di Ostenda. Su un pezzo fisso due volte. George Ilyinichina ha raccolto per primo la palla che giaceva in area di rigore dopo un calcio d'angolo (16esimo posto, 1-0). Prima che Zeno van den Bosch raddoppiasse con un colpo di testa su punizione che oltrepassava il palo (36, 2-0). Durante l'intervallo è stata celebrata la messa. Alla fine della partita, George Ilyinichina è arrivato a segnare una doppietta e ad aumentare il punteggio (88, 3-0). Grazie ad Amora e Sykes, l'Al-Ittihad rovescia il Brugge e si qualifica alla finale di Coppa del Belgio per la prima volta dal… 1914! Il numero 1 potrà difendere il suo titolo. Dal 1996 e dalla doppietta del Club Brugge, nessuna squadra è riuscita a conservare la Coppa Nazionale per due anni consecutivi. Fleming avrà l'opportunità di spezzare la maledizione contro gli Unionisti il ​​9 maggio allo Stadio King Baudouin. A meno che i brussellesi non si qualifichino alle semifinali della Conference League. In questo caso la finale verrà rinviata a lunedì 20 maggio.