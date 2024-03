Con il successo del lancio della navicella spaziale, l'umanità si avvicina alla Luna

A novembre avevano fallito. Così SpaceX e il suo razzo Starship hanno cercato di porre rimedio alla situazione giovedì 14 marzo. Le opere di Elon muschio Ha lanciato il suo dispositivo dalla base di Boca Chica in Texas (Stati Uniti), alle 14:25 ora francese. Informazioni sulla Francia. Quindi successo?

Il risultato è nuovamente misto. Nessuna esplosione in volo questa volta per la navicella spaziale. Tuttavia, se il missile dovesse atterrare nell’Oceano Indiano, ciò non accadrebbe. Là razzo Sarebbe andato perduto, secondo le dichiarazioni della compagnia americana. Se il dispositivo ritorna, SpaceX vuole essere in grado di eseguire un rientro controllato per lanciare il carico.

Il dispositivo non è stato lanciato come un semplice capriccio dell'uomo d'affari Elon Musk. Quest'ultimo vorrebbe soprattutto poter portare un essere umano sul pianeta MarteÈ il corpo celeste più vicino a noi dopo la Luna (che l'uomo ha già conquistato nel 1969). Come hanno riferito i nostri colleghi capitaleElon Musk vuole andare sul Pianeta Rosso dal 2016, con l'obiettivo di creare lì delle vere e proprie città, se gli esseri umani potessero effettivamente viverci. Il miliardario aveva anche annunciato il desiderio di morire su Marte.

E Astronave Se n'è parlato molto, viste le sue grandi dimensioni. Non è né più né meno che il più grande razzo mai lanciato a 120 metri di distanza. Oltre a questa misurazione impressionante, il dispositivo è anche il più potente della sua categoria. inoltre, (…)

(…) Clicca qui per vedere di più

Metro, chilogrammo, secondo…: Studio delle sette unità di misura nel sistema internazionale

Perché gli anelli di Saturno scompariranno nel 2025?

Innovazione: questo computer è stato creato da parti del cervello umano

Studiare le feci dei parigini: questo divertente esperimento viene effettuato nelle fogne

Perché gli astronauti soffrono di mal di testa nello spazio?