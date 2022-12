Quale TV LG del 2022 sceglierà a fine anno?

E se il Natale fosse il momento migliore per cambiare TV? In questo momento, Boulanger ti offre risparmi fino a € 500 sui televisori LG Vintage 2022, inclusa l’eccellente gamma OLED G2.

Da qualche anno LG si è costruita un’ottima reputazione nel mercato dei televisori, in particolare grazie alla qualità dei suoi pannelli OLED, che hanno una luminosità superiore alla media. I televisori rilasciati quest’anno, come l’LG 65G2, hanno ricevuto ottime notizie. Anche Frandroid l’ha impostato Molto bello il 9/10 in occasione del test.

Fino al prossimo 10 gennaio, Questa TV e molti altri riferimenti rilasciati quest’anno vengono offerti con uno sconto in panettiere tramite ODR. La possibilità di risparmiare fino a 500€ dotandosi di televisori tra i migliori sul mercato.

LG G2: pannello OLED luminoso e perfettamente calibrato

Nel 2021, LG ha fatto un’ottima impressione con i suoi televisori G1. uscita quest’anno da Gamma G2 Abbiamo appena confermato tutto il bene che pensavamo di questi schermi. Qui il produttore offre TV OLED luminose, con un’immagine lussuosa e ricche di funzionalità di fascia alta.

La migliore qualità dei televisori della gamma G2 risiede senza dubbio nella calibrazione del pannello qui installato da LG e nella sua elevata luminosità. Con quasi 1.000 cd/m², ci ritroviamo con uno dei pannelli OLED più luminosi sul mercato. Il risultato è un’immagine nitida e dinamica, con neri e colori particolarmente ben resi con una precisione inconfondibile.

E per finire, il processore qui installato (Alpha 9 Gen 5 AI) fa miracoli in termini di elaborazione delle immagini, con una gestione dello scaling particolarmente efficace. A questo si aggiunge un’esperienza di connettività completa grazie a ThinQ AI e webOS (Applicazioni SVoDraccomandazioni, assistente vocale), nonché una parte di gioco per sviluppatori (4 porte HDMI 2.1, VRR, Dolby Vision Gaming) per riprodurre in 4K a 120Hz con bassa latenza.

Al momento, i televisori LG G2 offerti da Boulanger beneficiano di un ODR che consente di risparmiare qualche centinaio di euro. il Il televisore LG OLED55G2 (55 pollici) viene venduto a 1.690 euro Dopo un rimborso di 200 euro.

il Da parte sua, l’LG OLED65G2 (65 pollici) è offerto al prezzo di 2290 euro Invece di € 2.490 dopo una risoluzione della controversia di € 200.

LG QNED: piccolo display a LED al suo meglio

Alla LG, i televisori Schermo LCD con piccole luci a LED impacchettato all’interno Gioco QNED. Come promemoria, questa tecnologia di visualizzazione si basa su una retroilluminazione composta da diodi più piccoli della media, che consente di ottenere una gestione del contrasto molto migliore del solito.

In questo caso, LG pubblicizza oltre 30.000 LED sui suoi pannelli. È sufficiente fornire un’immagine di ottima qualità, con colori brillanti e neri profondi. La retroilluminazione beneficia anche del Pro Dimming, una tecnologia che migliora la nitidezza e riduce l’effetto alone che solitamente si può riscontrare con questo tipo di pannello.

Come i dispositivi della serie G2, tutti i televisori LG QNED beneficiano di funzionalità di connessione avanzate grazie a ThinQ AI e webOS. È anche adatto per i giochi, grazie alla presenza di porte HDMI 2.1 e modalità di gioco dedicate.

Per le festività di fine anno, LG e Boulanger vi invitano a scoprire i televisori QNED in sconto grazie a un ODR fino a 300 euro. il TV 65QNED87 (65 pollici) venduta a 1.590 euro invece di 1790 euro di solito.

Da parte sua, la TV 75QNED87 (75 pollici) ne beneficiaCon una riduzione di 300 euro per scendere al 1990 Euro dopo la risoluzione delle controversie online.

È disponibile uno sconto equivalente per il televisore 86QNED81 (86 pollici), che ti consente di ottenerlo Questo televisore da 86 pollici ha un prezzo di 2.990 euro.

Quali altre offerte TV LG ci sono?

Oltre alle promozioni sui TV LG G2 e su tutta la gamma QNED, Boulanger vi invita a scoprire offerte valide su altri modelli del catalogo del produttore. Pertanto, l’LG NANO76 nella sua versione da 86 pollici ne beneficiaUna risoluzione delle controversie di € 200 scende il suo prezzo a € 1.890 dopo il recupero.

Il commerciante online ti offre finalmente servizi di pagamento su una gamma completa di televisori LG CS. Come promemoria, questi televisori OLED A metà strada tra le gamme C1 e C2 Dal produttore, beneficiando di un prezzo già molto vantaggioso. A Natale, e se effettui un acquisto entro il 25 dicembre, sappi che potrai usufruire di un pagamento in tre o quattro rate gratis con un tasso di interesse annuo fisso pari allo 0%. Questa offerta è valida sui modelli da 55, 65 e 77 pollici.