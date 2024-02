Care for You lancia i convegni Sport Santé

Sviluppare lo sport su prescrizione, fornire sostegno personale e professionale alle fasce più vulnerabili, ma anche ai non atleti nell'ambito della prevenzione secondaria: a questo DNA, rivendicato da Care for You, si aggiunge ora un'offerta complementare: l'informazione, nella forma di conferenza.

“L'organizzazione di queste conferenze è una delle componenti della nostra missione di educazione terapeutica del paziente presso la Maison Sport Santé. Per questo motivo, in collaborazione, Care For You e Activ'Santé, l'associazione Isséenne impegnata a promuovere lo sport con l'obiettivo di migliorare la salute dei pazienti tutti, offriranno convegni sui benefici dell’attività fisica e dello sport e contiamo di tenerne tre o quattro nel 2024”.“, spiega Lawrence Perrin, co-fondatore di Care for You.

Il primo convegno è in programma il 21 marzo, alle ore 19.30, presso l'Anfiteatro della Città dello Sport, sul tema “Perché e come facciamo attività fisica prima, durante e dopo il cancro”. Questa conferenza gratuita sarà condotta, previa registrazione, da un oncologo, fisioterapista, nutrizionista e insegnante di attività fisica adattata. “È importante informare e dimostrare, ad esempio, che l’attività fisica può ridurre significativamente il rischio di cancro, ma contribuisce anche alla salute post-cancro”.Aggiunge Lawrence Perrin.

L'indirizzo rientra anche tra gli anziani

I progetti che si prendono cura di te non si fermano qui. MSS sta attualmente sviluppando una proposta di programma di sessioni di rafforzamento muscolare per prevenire le cadute negli anziani, che sarà anche l'argomento della prossima conferenza. Ogni anno, 2 milioni di cadute tra persone di età superiore ai 65 anni causano 10.000 morti e oltre 130.000 ricoveri ospedalieri. È la principale causa di morte accidentale in questa fascia di età. Ricordiamo infine che Care For You è all'origine della partnership che la città ha stretto lo scorso dicembre con CNP Assicurazioni per la salute dei suoi 2.500 dipendenti ospitati nel sito di Issy. L'azienda offre quindi ai propri dipendenti volontari, d'intesa con il Dipartimento di Prevenzione e Salute sul Lavoro, la possibilità di sottoporsi ad una valutazione di idoneità fisica effettuata dagli insegnanti sportivi e sanitari di Care for You.

Iscrizione al convegno presso: www.care-for-you.fr