Cannella, zenzero, anice e altro

Il profumo del Natale è già nell’aria! Scalato con moderazione, si infila in ogni piatto per deliziare le papille gustative con l’avvicinarsi delle feste. Cannella, vaniglia, chiodi di garofano, anice, zenzero, fava tonka… Oltre al sapore interno e alle deliziose ricette di antipasti, tutte queste spezie piccanti rivelano molti inaspettati benefici per la salute. Quali sono ? Un rapido sguardo agli usi e ai benefici del condimento natalizio!

10 spezie di Natale e i loro benefici per la salute e la morale

Il condimento natalizio che amiamo tutto l’anno! Ma come vuole la tradizione, il profumo di cannella, vaniglia, chiodi di garofano, cardamomo e zenzero è particolarmente importante durante le feste. Perché chi dice Natale, dice la casa del panpepato e dello zabaione aromatizzato. Come piatto salato o dolce, lascia che le spezie di stagione invadano la tua cucina, godendo dei loro benefici inaspettati.

garofano

Il chiodo di garofano è ancora chiamato lingua d’uccello, è spesso usato per decorare torte di compleanno, ma anche per curare alcuni disturbi minori. Favorisce la digestione riducendo i crampi muscolari e le coliche nei bambini. Antisettico e anestetico, è ampiamente usato per trattare le infezioni dei denti e delle gengive. Oltre alla cannella, i chiodi di garofano sono fondamentali nel vin brulè. Apporta un gusto leggermente piccante anche ai cocktail a base di rum e ganache al cioccolato.

Benefici delle spezie natalizie: zenzero

Lo zenzero è una delle spezie natalizie più versatili. È antinfiammatorio, il che significa che supporta il tuo sistema immunitario, soprattutto se hai il raffreddore. La bevanda invernale perfetta per combattere le infezioni e rafforzare le difese immunitarie è il tè allo zenzero. Può avere un effetto positivo sul funzionamento della cistifellea e del pancreas. Per prepararlo, ecco la ricetta completa:

1-2 cucchiaini. Radice di zenzero appena grattugiata

1 c. cannella

1 c. Timo

1 c. miele

Qualche fetta di limone

In un pentolino mettete la radice di zenzero grattugiata, la cannella e il timo essiccato, coprite con acqua e fate sobbollire per 5 minuti. Aggiungi qualche fetta di limone e un po’ di miele per alleviare il mal di gola.

Noce moscata

Piccola noce, grande effetto! Sebbene alcuni esperti riconoscano la noce moscata per i suoi effetti allucinogeni, è amata per il suo aroma incantevole e il sapore dolce-speziato. In effetti, è relativamente tossico. Per questo ha un buon sapore con moderazione (e mai piena). Una spolverata di noce moscata nelle torte di compleanno o nel vino caldo è sufficiente per svegliare i pasti e le bevande. È apprezzato anche nel budino di riso e nella ricetta della torta rubata (dolce di Natale tedesco). Consumato in piccole quantità, ha solo virtù per la salute e il morale. Oltre a stimolare la circolazione sanguigna, la noce moscata allevia i dolori muscolari e i reumatismi. Ha un effetto sedativo e aiuta anche a combattere l’insonnia.

Benefici della spezia di Natale: anice stellato

Chiamato ancora anice stellato, è una delle spezie natalizie più apprezzate e contribuisce alla preparazione di numerose ricette festive. Tuttavia, non viene utilizzato solo in cucina. L’anice stellato si trova anche in alcuni medicinali come gli sciroppi per la tosse. Oltre a calmare il mal di gola e il mal di testa, aiuta anche la digestione, guarisce i crampi e riduce la tensione muscolare. Adoriamo le sue pere affogate nel vino!

cardamomo verde

Con l’avvicinarsi delle festività di fine anno, troviamo il cardamomo verde nel pan di zenzero, ma anche in molte bevande calde. Originaria dell’India, è tra le spezie più costose al mondo! Quindi è meglio acquistarlo come mangime piuttosto che come polvere per sfruttare il suo gusto delicato e i suoi benefici per la salute. Infatti i suoi usi culinari e medicinali sono conosciuti e riconosciuti fin dall’antichità. Questa spezia dolce cura le infezioni gengivali, ma cura anche il mal di gola e la congestione polmonare. Favorisce anche una buona digestione dopo un abbondante pasto festivo. Nelle tisane, il cardamomo si sposa bene con altre spezie come zenzero, cannella e menta.

Curcuma

Tradizionalmente, la curcuma è stata utilizzata per migliorare la digestione e alleviare il gas e il gonfiore. Pertanto, il tè alla curcuma è un’ottima bevanda rilassante ed efficace contro l’influenza e i virus. Allevia i dolori di stomaco e supporta i batteri intestinali buoni per una buona digestione. Può essere preparato con polvere di curcuma pura o curcuma essiccata, grattugiata o macinata. Ecco le fasi di preparazione:

Fai bollire 4 tazze d’acqua.

Aggiungere da 1 a 2 cucchiaini di curcuma macinata, grattugiata o in polvere

Fate sobbollire il composto per 10 minuti.

Filtrare il tè in una ciotola e lasciarlo raffreddare per 5 minuti.

pepe di Caienna

Soffri di cefalea tensiva? La glicemia bassa, lo stress, la mancanza di sonno e la stanchezza possono essere tutti imputati. Essendo un ottimo antidolorifico, il pepe di Caienna viene in tuo soccorso. Si ritiene inoltre che questa spezia natalizia migliori la salute cardiovascolare, abbassi la pressione sanguigna e promuova la perdita di peso. Per curare il mal di testa, mescola il burro per il corpo con alcune gocce di olio di pepe di Caienna, quindi massaggia il collo. Questo allevierebbe lo stress.

finocchio

Ingiustamente liquidato, il finocchio è un ortaggio salutare che merita il suo posto nella dieta quotidiana. Quanto ai suoi semi, alleviano i disturbi digestivi stimolando l’espulsione dei gas intestinali. Quindi, se hai problemi di digestione, immergi alcuni piccoli semi in acqua bollente per 10 minuti e il gioco è fatto. Stimola anche la produzione di latte materno e cura le coliche del bambino. A Natale, i semi di finocchio sono l’accompagnamento perfetto per salmone e gambi.

fava tonka

Un piccolo seme dai grandi vantaggi: la fava tonka è una spezia natalizia molto aromatica, al gusto di vaniglia, in uso da secoli, ma che solo di recente è entrata nella nostra cucina. Sparsi su una torta, un pasto salato o un antipasto festivo, promettono di ravvivare tutte le ricette del menu di Natale. Ma non è tutto ! La fava tonka ha molti benefici sul corpo. Si consuma con moderazione, ha proprietà tonificanti, antispasmodiche e sedative. È anche molto benefico per il sistema cardiovascolare. Si trova infine in alcuni prodotti dimagranti grazie al suo effetto benefico sul sistema linfatico.

Benefici del condimento natalizio: bacche di ginepro

Tra le spezie natalizie, le bacche di ginepro sono probabilmente le meno conosciute. Tuttavia, si trova soprattutto nei famosi crauti. Viene utilizzato anche nei salumi, nella preparazione di salse e sottaceti, o anche nei piatti di carne. Questo piccolo frutto blu viene utilizzato anche per aromatizzare il famoso gin inglese, alcune birre e molti tipi di cibo. Cordiali saluti, l’olio essenziale è usato in profumeria. Dal punto di vista della salute, le bacche di ginepro aiutano la digestione e la diuresi. Ha anche benefici antireumatici e anti-neurologici se usato esternamente.

4 spezie natalizie che fanno rima con umorismo

Sebbene la cannella sia usata per trattare i disturbi digestivi o per ridurre la massa, la scienza mostra che le spezie natalizie hanno altri grandi benefici. Alcuni di loro sono in realtà una grande fonte di umorismo! focalizzare!

cacao

Natale senza cioccolato? Non privarti delle prelibatezze natalizie! Secondo alcuni studi, il cacao ha molti benefici sul corpo e sul morale. Oltre a migliorare la memoria e la produttività, questo condimento essenziale per le festività natalizie migliora anche il tuo senso dell’umorismo.

Cannella

Fin dagli albori della storia, la cannella è stata ampiamente apprezzata per i suoi effetti digestivi e guarninti. È anche raccomandato per le persone con diabete di tipo 2. In effetti, l’olio essenziale di cannella ha dimostrato di migliorare l’attenzione e la memoria.

abete balsamico

A Natale l’abete balsamico è il padrone indiscusso del bosco e della casa. Poco utilizzato in cucina, è possibile preparare un decotto freddo immergendo per una notte alcuni giovani germogli verdi in acqua tiepida. Un’altra buona opzione è usarla per aromatizzare il miele. La gomma di abete è un eccellente rimedio antisettico. Secondo studi giapponesi, l’aroma dei pini ha un effetto benefico sul sistema nervoso. Quindi, per un Natale senza stress, optate per l’olio essenziale di abete balsamico.

vaniglia

Biscotti, biscotti, torta di compleanno, mousse, cupcakes… la vaniglia fa parte di ogni dolce delle feste senza eccezioni! Gli appassionati di questa spezia saranno felici di scoprire che il suo aroma rilassa la mente e favorisce il buon umore. È già stato dimostrato che la vaniglia rilascia gli ormoni della felicità nel corpo e aiuta a combattere le emozioni negative. Quindi è molto adatto per la gestione dello stress.