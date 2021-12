Arresto di cittadino italiano perseguito per truffa nel suo Paese

Un uomo italiano condannato da un giudice del suo Paese è stato arrestato giovedì a Durban a seguito di un mandato di cattura europeo. L’uomo è indagato per occultamento di frode in Italia. L’interessato può accettare o meno la propria consegna all’Autorità giudiziaria italiana.

Il quotidiano Nord Eclair ha riferito lunedì mattina che un cittadino italiano ricercato in Belgio dal 2018 è stato arrestato in Belgio da un giudice italiano. Classe 1975, la persona coinvolta è stata condannata nel gennaio 2018 da un giudice italiano a due anni e sei mesi di reclusione per vari reati commessi nel suo Paese. Non riuscendo a trovare il colpevole, le autorità giudiziarie italiane hanno emesso un mandato di cattura europeo nel dicembre 2018 per complicità in assegni rubati e frode. La persona non si vedeva da tre anni.

Nel frattempo, il caso è riemerso quando gli investigatori italiani hanno trovato una foto su Facebook di lui che cambiava identità, aprendo un ristorante a Lilly (F) e aprendo un ristorante dove avrebbe potuto scoprire le sue specialità culinarie. Zona nativa. Questa fotografia non è di nessun altro, nello stesso quartiere, come il collegamento tra le due sponde del Rifugio di Tourna, la formazione del corridoio Saint-Jean. “I nostri servizi di polizia sono stati allertati. Giovedì scorso, alle 13:00, l’uomo stava passeggiando con il suo cane al Ru Royal di Durno”., Ha detto questo lunedì Frédéric Bariseau, il primo sostituto dell’avvocato del re di Tournai. “La persona in questione è stata prodotta davanti a un detenuto, che è stato privato della sua libertà per 48 ore in base a un ordine europeo. Il cessionario ha quindi chiesto al magistrato di Mons Laux di rinviare il detenuto in custodia cautelare. L’archiviazione o meno della consegna dipende dalla presunta perpetratore., Sig. Si riferisce a Bariso. Se la persona è d’accordo, le autorità belghe organizzeranno presto un volo di ritorno in Italia. Se si rifiuta, il Consiglio di Monsignore governerà. Al momento non si sa cosa farà dopo aver lasciato il posto.