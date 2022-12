All’età di 16 anni, lo studente liceale italiano ha scoperto una nuova stella da casa sua

Di recente, Lorenzo Sassano ha scoperto una nuova stella. Finora non c’è niente di eccezionale, si sarebbe tentati di immaginare che si tratti di un astronomo esperto. Solo che Lorenzo Sassano era in realtà un liceale di 16 anni che ha fatto la scoperta da solo in casa. Coreano internazionale, Prendo informazioni da Corriere della sera.

La stella scoperta da Lorenzo Sassano si trova nella Nebulosa Carena, a 1.480 anni luce dalla Terra. Il giovane italiano è un astronomo dilettante che collabora con un osservatorio lontano dalla sua città natale, Vicenza. disse lo studente delle superiori Corriere della Sera Autorizzato a osservare il cielo da casa, non poteva recarsi all’osservatorio tutti i giorni a causa del suo programma. Afferma di aver scoperto la nuova stella “prima di Natale”, indicando una “temperatura di 10.800°C” e una luminosità che varia “con un periodo di un giorno e mezzo”.

Una scoperta confermata da una prestigiosa associazione

Stefano Lora, ricercatore e responsabile del lavoro degli studenti del laboratorio, afferma che si tratta di una scoperta “scientificamente importante”. È stato incaricato di segnalare l’esistenza della stella all’American Association of Variable Stars, un’organizzazione di riferimento per gli astronomi di tutto il mondo. Dopo aver condotto i test, l’associazione ha confermato la scoperta del giovane.

La nuova stella è stata battezzata con il wild name “MarSec2_V2”, che Lorenzo Sassano ha voluto portare il suo nome. Il giovane può ancora vantarsi di aver fatto una scoperta eccezionale, soprattutto alla sua età. Cosa gli dà il destino disegnato per essere un grande astronomo? Certo che no, il giovane esita anche ad abbracciare la carriera di medico o informatico.

