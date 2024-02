Alla Fiera del Mobile di Barcellona, ​​gadget e invenzioni a bizzeffe – 27 febbraio 2024 alle 06:58

BARCELLONA (awp/afp) – Il Mobile World Show (MWC) di Barcellona è un evento imperdibile nel mondo della tecnologia, un'opportunità per i produttori di svelare molteplici innovazioni. Da un'auto volante a un computer trasparente, ecco cinque importanti novità per l'edizione 2024.

Auto elettrica volante

Il “Model A” di Alef Aeronautics è stato presentato per la prima volta a Barcellona nella sua versione semifinale, come il primo veicolo pubblico capace di viaggiare sia su strada che in aria. Dotato di motore 100% elettrico, è in grado di trasportare due persone per una distanza di 170 km.

Questa vettura, che ha un'autonomia di “più di un'ora”, “guida come un'auto, si sente come un'auto” ma “ha un decollo verticale”, conferma Jim Duchovny, amministratore delegato di questa startup californiana creata nel 2015. Ciò consente lui Secondo lui può decollare e atterrare ovunque.

Alef Aeronautics, che l'estate scorsa ha ricevuto la certificazione di aeronavigabilità dalla Federal Aviation Administration (FAA), prevede di iniziare la produzione del suo veicolo entro la fine del 2025. Il gruppo afferma di aver già ricevuto quasi 3.000 preordini per il suo veicolo, che è in vendita vendita per $ 300.000.

L'anello della forza…sulla salute

Dopo lo smartphone e l'orologio connesso, è il momento dello smart ring: presentato al pubblico per la prima volta a Barcellona, ​​il “Galaxy Ring” di Samsung completa la gamma di terminali smart sviluppata dal colosso sudcoreano negli ultimi anni.

Adatta a tutte le code, con tre colori (o, argent, noir), questa borsa sarà commercializzata nel secondo semestre 2024. Samsung non fornisce dettagli su questo sito sul prezzo e sulle applicazioni dell'utente, non nel settore salute. .

“Una delle maggiori sfide che il settore sanitario deve affrontare oggi è la frammentazione dei dati e le modalità di raccolta”, conferma il gruppo, che si affida a questo anello per raccogliere informazioni più precise sugli utenti, ad esempio sullo stato del sonno o sulla frequenza cardiaca, utilizzando sensori avanzati e discreti.

Robot pastore tedesco

Dà una zampa, si comporta bene e può salire o scendere le scale. Il robot “Dynamic 1”, sviluppato dal produttore cinese di smartphone Tecno Mobile, utilizza l'intelligenza artificiale e “algoritmi avanzati” per eseguire procedure specifiche per i cani, secondo il suo progettista.

Dotato di microfoni, sensori ottici e un sistema di luci, all'altezza degli occhi, che gli permette di illuminare il suo cammino, questo piccolo robot nero dal look (sciolto) ispirato al pastore tedesco è in grado di riconoscere la voce del suo padrone. Secondo Tecno è possibile effettuare ordini anche da remoto tramite il proprio smartphone.

“Dynamic 1” può regalare “la gioia di essere proprietario di un animale domestico”, senza gli svantaggi che ne derivano, come specifica il gruppo cinese.

Computer trasparente

Il laptop con display trasparente ThinkBook, sviluppato dalla società cinese Lenovo, ha un display trasparente da 17,3 pollici alimentato da minuscoli LED, che consente di vedere attraverso il dispositivo e sovrapporre immagini virtuali con il mondo reale visibile sullo sfondo.

Questo modello, il cui interesse commerciale non è stato ancora accertato, non dispone di tastiera: Lenovo ha invece installato una superficie tattile dove è possibile visualizzare i tasti o una tavoletta grafica, che può essere utilizzata con uno stilo. Lenovo non ha annunciato la data di rilascio.

Bambola di intelligenza artificiale

Con il suo corpo di stoffa, la camicetta rosa e i capelli castani, sembra un giocattolo per bambini. Ma sotto il suo aspetto innocuo si nasconde un robot dotato di sensori e microprocessori potenziati dall'intelligenza artificiale.

L'obiettivo è consentire agli anziani che soffrono di solitudine o dipendenza “di vivere in modo indipendente pur rimanendo connessi alla società”, spiega il produttore sudcoreano, che afferma che questo prodotto “promuove la salute cognitiva” e “riduce lo stress” nei pazienti.

Questa “bambola robot”, che dovrebbe colmare una mancanza di affetto, può interagire con il suo proprietario, ricordandogli di prendere le medicine, facendogli giocare a giochi di memoria e avvisando il mondo esterno se rimane immobile per un lungo periodo.

AFP/Al