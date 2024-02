Alcuni iPhone 15 riscontrano problemi Bluetooth

Il Bluetooth su alcuni iPhone 15 è ancora molto fragile. Alcuni utenti lamentano di perdere la connessione.

Se l’inizio dell’anno è sembrato più tranquillo per Apple e l’iPhone 15, le settimane successive al lancio sono state ancora più caotiche. Problemi con l'audio, la connettività o anche con lo schermo, non passiamo 24 ore senza sentire parlare di nuovi smartphone, e non per le giuste ragioni.

Pensavamo che tutti questi problemi fossero alle spalle di Apple grazie a numerosi aggiornamenti e correzioni, ma sembra che alcuni utenti stiano ancora riscontrando problemi, soprattutto con il Bluetooth. SU Forum Da Apple, abbiamo appreso che un utente ha riscontrato problemi di connettività tra il suo iPhone 15 Pro Max e… AirPods Max e Beats Studio Buds.

“Ho delle connessioni Bluetooth pessime”Lui spiega. “Il Bluetooth dell'auto funziona bene. Ma su AirPods Max e Beats Studio Buds, la musica si interrompe, si riconnette e le chiamate si interrompono dopo 5-10 minuti. Ciò che è peggio è che non sembra essere l'unico a soffrire di queste preoccupazioni, poiché altri clienti lamentano tali problemi.

