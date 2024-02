Al termine di un nuovo massacro, la Russia si offre una vittoria simbolica in Ucraina

Nelle ore successive a questo annuncio, i video circolati sui social media mostravano le forze russe vittoriose che issavano la loro bandiera sulle rovine di questa città industriale, che si trova a soli 13 chilometri da Donetsk. Da quando è stata riconquistata dall'esercito ucraino nel luglio 2014, Avdiivka e i suoi condomini, con le facciate sfigurate dalle schegge, sono diventati uno dei simboli della guerra del Donbass.

“In Russia circola sempre più spesso il nome della città, che sarà l'ultimo obiettivo di Vladimir Putin in Ucraina.

Una città trasformata in una fortezza

La città è caduta nelle mani di gruppi separatisti sostenuti e armati dalla Russia all’inizio del 2014, prima che l’Ucraina la liberasse pochi mesi dopo. Dopo la sua liberazione, Avdiivka si trasformò gradualmente in una vera fortezza circondata da campi minati e postazioni di tiro. L'invasione della Russia, dicembre 2022, una risposta all'epicentro dei combattimenti, ai bombardamenti russi e al gran numero di 150 vittime civili tra febbraio 2022 e novembre 2023, e alloggi privati ​​all'interno di apparecchiature elettriche e acqua potabile. Secondo le autorità ucraine, dei 30.000 residenti di Avdiivka nel 2013, nel febbraio 2024 ne rimanevano solo 1.000.

Dopo il fallimento della controffensiva ucraina iniziata nel giugno 2023, la Russia ha gradualmente ripreso l’iniziativa su tutta la linea del fronte, aumentando gli attacchi in direzione di Voglidar, Kubyansk e Avdiivka. “Il nemico sta aumentando gli attacchi locali nel nostro settoreha spiegato L gratuito Belgio: un ufficiale di stanza nella regione di Donetsk è stato contattato telefonicamente l'8 febbraio. In alcuni luoghi riescono, ma generalmente subiscono perdite e declinano. “

Di fronte alla crescente carenza di munizioni e al deterioramento delle sue capacità offensive, lo Stato maggiore ucraino ha annunciato l’adozione di una posizione difensiva su tutta la linea del fronte, con l’obiettivo di rafforzare le linee e infliggere il massimo danno alle forze russe. “I nostri obiettivi rimangono invariati: mantenere i nostri siti […]Logorare il nemico infliggendo il maggior numero di perdite“, ha detto il generale Oleksandr Sirsky lo scorso gennaio durante un'intervista a Reuters. Se la cattura di Avdiivka avesse senza dubbio costituito una vittoria simbolica per la Russia, la prima dalla cattura di Bakhmut nel maggio 2023, allora i difensori della città avrebbero inflitto pesanti perdite alle forze russe .

Nuova macelleria

Secondo un’analisi open source del centro, la Russia ha commissionato 655 veicoli e pezzi di artiglieria, inclusi 222 carri armati, tra il 10 ottobre 2023 e il 9 gennaio 2024. In confronto, l’esercito ucraino avrebbe perso solo 50 veicoli nello stesso periodo. un rapporto di 13 a uno a favore dell'Ucraina. A margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco tenutasi lo scorso fine settimana, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, da parte sua, ha confermato che le perdite russe sarebbero diverse”Decine di migliaia di persone“Dall'inizio dell'attacco ad Avdiivka, con il pretesto che “Per ogni morto ucraino ad Avdiivka, ci sono sette morti russi, questo è il rapporto. “

“Nel 2019 Putin sembrava stanco del potere e in Russia si è diffusa una sorta di panico generale”.

Il sequestro di questa città non è altro che una testimonianza delle crescenti difficoltà che l’Ucraina deve affrontare all’inizio del 2024. In un comunicato stampa pubblicato sabato, anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha attribuito il sequestro della città alla Russia “Inazione del Congresso“L'americano, dopo l'offerta a Mosca”Primi guadagni evidenti da mesi“E questo, mentre il campo repubblicano, affiliato all'ex presidente Donald Trump, è ancora contrario al finanziamento di nuovi aiuti militari ed economici per Kiev.

Lunedì l’esercito ucraino ha riferito:“fuoco intenso” Dalle forze russe nei pressi della città di Robotini, situata a 150 chilometri di distanzaAvdiivka Nella regione di Zaporizhzhya (sud), riconquistata dalle forze ucraine durante la controffensiva dell'agosto 2023.