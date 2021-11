Il dizionario italiano cambia le definizioni

Sito Montadori Educazione” Glossario della lingua italiana contemporanea Il suono Devodo è esattamente quello che vuole.

Un vocabolario”Contemporaneo io

ioPenso che nessuno cerchi un dizionario per cercare definizioni di maschio o femmina. Vocabolario, comunque – Invita Seriani al quotidiano italiano Ansa –Non è solo un utile insieme di parole e definizioni specifiche o difficili, ma anche un’immagine di un particolare momento linguistico, e quindi riflette ad un certo punto il cambiamento di significato di certe parole, come è successo con le definizioni maschili e femminili.io

In effetti, il vocabolario è uno strumento per fotografare l’evoluzione del linguaggio, così come l’evoluzione della società. Definito dall’Ansa”Cambiamenti sulla lingua italiana“, Lo testimonia il Novo Devodo-Sound, aggiornato annualmente”Agilità, comunità più che linguisticaDella penisola. Gli autori del dizionario sono interessati alle nuove sensibilità globali a temi come l’ambiente, la scrittura, ma anche il pensiero inclusivo e l’uguaglianza di genere, nonché l’aggiunta di neologismi tecnici e vocabolario inglese.

Una versione concentrata, cartacea e digitale

Cerianni fornisce poi dettagli sul formato del dizionario, disponibile in versione cartacea e in formato digitale. È disponibile anche l’app iOS e Android per smartphone e tablet.

Secondo il filosofo, “Un dizionario che vuole stare al passo con i tempi, e quindi assumere un formato editoriale misto: così questa edizione 2022 è disponibile in formato cartaceo e in formato digitale dal valore più leggero e strategico, concentrando gran parte dello sforzo. Integrazione e sviluppo di applicazioni con 40.000 parole in più e 50.000 definizioni, che complicheranno completamente la versione cartacea.io

Nuovo Devoto Oli 2022 è ricchissimo: 75.000 input, 250.000 definizioni, 45.000 frasi, 500 neologismi e nuovi significati. È stato pubblicato da Le Monnier e ha 2.560 pagine.

Molte delle parole nei 500 neologismi sono legate a infezioni, virus e diversi tipi di vaccini, ad es.

“Maschio”,“Donne “,Nuove definizioni

In totale, più di 500 parole di uso comune, soprattutto con l’evoluzione del loro senso di comunità, “Fatti in casa“(Nazionale) e”Amore“(Amore).

Quindi, all’inizio della parola donna, leggiamo: “L’individuo femminile della razza umana: una bella donna; Una donna colta, elegante, raffinata; Scarpe da donna, abbigliamento da donna; Diritti delle donne, liberazione“; Come si legge nell’edizione 2022:”Uomo donna adulta: scarpe da donna, abbigliamento da donna; Parrucchiere per donne e uomini…io

In principio c’era un esempio di proverbio: “Chi dice che la ragazza è cattiva»(“Chi dice che è una donna dice male“), Come definito”Qualsiasi relazione con il genere femminile crea problemiSe stesso“Cambiato adesso”Le donne sono spesso causa di problemiSono inclusi anche esempi come “.”Imprenditrice femminile“,”Ragazza della scienza“E molti altri.

Definizione di “Maschio“, Quindi, ora è stato modificato in:”Un individuo maschio adulto è considerato unico per un uomo, secondo uno stereotipo tradizionale di determinazione, energia, coraggio o altre qualità simili.io

Credito fotografico: Kenzie Kraft / Unsplash