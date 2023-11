Abbiamo testato le vitamine Pure C che potenziano il sistema immunitario

Charlotte, 32 anni, redattrice di bellezza presso Flair, ha sviluppato le sue abilità nel trucco trascorrendo ore a guardare tutorial e ha anche completato un corso di trucco. Ha un amore incondizionato per la pelle sana e luminosa e il trucco naturale. Non c’è niente che la rilassi di più che organizzare i suoi prodotti nell’armadietto del bagno.

Solidpharma Vitamine pure C – 8/10

Prezzo/qualità

Una confezione da 36 compresse costa 8,37 euro, il che mi sembra un prezzo del tutto ragionevole.

Leggi anche: La crema Bioderma Atoderm è ideale per la pelle atopica pruriginosa

Come funziona?

Queste compresse contengono un’elevata dose di vitamina C, assunte una volta al giorno. Questa vitamina supporta il sistema immunitario e ha effetti benefici anche sulla pelle. Ad esempio, stimola la produzione di collagene e aiuta le cellule della pelle a resistere meglio agli influssi esterni dannosi.

Punti forti

Essendo una persona che odia ingoiare capsule grandi, adoro queste compresse.

Il gusto agrumato è molto gradevole.

Se hai difficoltà ad assorbire la vitamina C attraverso il cibo, questo integratore è facile da assumere.

La vitamina C supporta il tuo sistema immunitario e protegge le tue cellule (e quindi la tua pelle) da influssi esterni dannosi come i raggi UV e l’inquinamento.

Contribuisce inoltre alla produzione di collagene, che rassoda la pelle.

Punti deboli

È difficile giudicare se qualcosa rafforza o meno la tua resistenza immunitaria. Ma se può avere un impatto positivo e non mi costa troppo, né in termini di portafoglio né di impegno richiesto, mi dico che se non aiuta, almeno non farà male.

Lo comprerei di nuovo?

SÌ.

Leggi anche: